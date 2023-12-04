Помощь от ЕС. Получит ли Украина 50 млрд евро — исследование FT

Украине могут не предоставить крупный пакет финансовой помощи в 50 млрд евро от стран Евросоюза из-за ряда разногласий внутри объединения.

Получение помощи от ЕС под вопросом

Украина рассчитывает на крупный пакет пособий от Евросоюза на сумму 50 млрд евро. Но стоит ли надеяться на это?

Детали данного вопроса рассматривалось Financial Times.

По данным издания, споры внутри ЕС по выделению средств Украине ставят под угрозу важные обещания, данные Киеву несколько месяцев назад – именно тогда, когда поток финансовой и военной поддержки от США фактически прекратился из-за дискуссий в Конгрессе.

Ряд источников Financial Times сообщают, что страны-члены ЕС далеки от достижения соглашения по выделению Украине 50 млрд евро.

Усилия Евросоюза по достижению компромисса по вопросу выделения помощи Украине осложняются победой правой партии на выборах в Нидерландах и недавним решением суда Германии об ограничении заимствований правительства.

Источники также отмечают, что активные дискуссии продолжатся до и во время саммита ЕС, который состоится 14-15 декабря в Брюсселе.

Очень важно, чтобы поддержка Украины продолжалась и чтобы мы, европейцы, играли в этом важную роль, – заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в комментарии изданию. Поделиться

Один из неназванных представителей ЕС также отметил, что принятие финансовой поддержки для Украины – это момент истины.

Если вы говорите, что поддерживаете Украину, вам придется взять на себя финансовую ответственность, – подчеркнул он. Поделиться

Однако некоторые чиновники ЕС отмечают, что переговоры ЕС по бюджету всегда были и будут трудными, но в этом случае компромисс все еще возможен. Ожидается, что пересмотренный пакет помощи будет предложен до саммита.

Я думаю, что мрачность вокруг этого вопроса сильно преувеличена. Мы не собираемся допустить, чтобы Украина испытала суверенный дефолт, – заявил один из чиновников ЕС, принимавший участие в обсуждении. Поделиться

Пакет помощи на 50 млрд евро от ЕС

В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС в Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.

Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза в нашей стране, а также, например, санкции против России.

В ноябре, в письме, адресованном главе Европейского совета Шарлю Мишелю, премьер-министр Венгрии Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза для Украины. Чтобы преодолеть вето Будапешта, Еврокомиссия на следующий день, 23 ноября, утвердила авансовые выплаты Венгрии в размере 900 млн евро, ранее "замороженных".