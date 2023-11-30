ЕС одобрил пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро — Sky News

По словам чиновников ЕС, пока никто не выступает против предоставления Украине пакета поддержки в размере 50 млрд евро в течение 4 следующих лет.
Что известно об одобрении ЕС 50 млрд евро помощи Украине
По словам Еврокомиссара по вопросам бюджетной политики ЕС Йоханнеса Хана, пока нет возражений относительно предоставления Украине этого пакета помощи.
Однако журналисты издания в материале отмечают, что представители правительств стран ЕС ведут споры по поводу пересмотра долгосрочного бюджета.
Что известно о планах по привлечению Украины к оборонной стратегии ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает присоединить украинскую оборонную промышленность и производственные мощности ВПК к общей стратегии обороны ЕС.
По ее словам, Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, в том числе, чтобы помочь удовлетворить потребности Киева в текущей войне против России.
Проект Программы европейской оборонной промышленности должен представить широкие массы в начале следующего года. Программа, в частности, будет предусматривать пути финансирования оборонной отрасли стран Европы.
Главной задачей этой программы является не просто увеличение производственных мощностей, но также стремление сделать ВПК Европы более гибким и устойчивым из-за усиления трансграничного сотрудничества. До сих пор такое сотрудничество остается скорее исключением, чем правилом, отмечает Euractiv.
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