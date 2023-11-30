ЕС одобрил пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро — Sky News

По словам чиновников ЕС, пока никто не выступает против предоставления Украине пакета поддержки в размере 50 млрд евро в течение 4 следующих лет.

Что известно об одобрении ЕС 50 млрд евро помощи Украине

По словам Еврокомиссара по вопросам бюджетной политики ЕС Йоханнеса Хана, пока нет возражений относительно предоставления Украине этого пакета помощи.

Однако журналисты издания в материале отмечают, что представители правительств стран ЕС ведут споры по поводу пересмотра долгосрочного бюджета.

Главное – это поддержка Украины. Это никем не возражает, даже по объему, - отметил Хан. Поделиться

Что известно о планах по привлечению Украины к оборонной стратегии ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает присоединить украинскую оборонную промышленность и производственные мощности ВПК к общей стратегии обороны ЕС.

Наша стратегия может быть полной только тогда, когда она будет также учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал, - отметила президент Еврокомиссии. Поделиться

По ее словам, Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, в том числе, чтобы помочь удовлетворить потребности Киева в текущей войне против России.

Первым шагом для достижения этого является вовлечение Украины в процесс консультаций по Промышленной стратегии. Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ с согласия Европейского парламента и Совета, где это необходимо, – объясняет фон дер Ляен. Поделиться

Проект Программы европейской оборонной промышленности должен представить широкие массы в начале следующего года. Программа, в частности, будет предусматривать пути финансирования оборонной отрасли стран Европы.

Главной задачей этой программы является не просто увеличение производственных мощностей, но также стремление сделать ВПК Европы более гибким и устойчивым из-за усиления трансграничного сотрудничества. До сих пор такое сотрудничество остается скорее исключением, чем правилом, отмечает Euractiv.