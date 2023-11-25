В ЕС предложили революционный механизм санкций против РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В ЕС предложили революционный механизм санкций против РФ

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Источник:  Bloomberg

Большие государства-члены ЕС выступают против нового санкционного механизма, призванного перекрыть для России обход запрета на импорт критических для военной отрасли компонентов.

В ЕС предложили революционный механизм санкций против РФ

Сейчас в ЕС продолжается обсуждение и согласование нового пакета санкций против России, в который, в частности, предлагают включить следующий механизм. Европейские компании, продающие в третьи страны товары двойного назначения, должны включать в условия экспортного контракта пункт о запрещении перепродажи этого товара в Россию.

Также предлагается, чтобы покупатель такого товара вносил страховой залог как гарантию соблюдения условий контракта. В случае его нарушения деньги будут переданы на нужды Украины.

Как рассказывают информированные источники, за введение в действие этого санкционного механизма выступают, в частности, страны Балтии. Однако "великие государства-члены" выразили ряд беспокойств по поводу этих предложений. В частности, они сомневаются в их законности.

Также страны-скептики хотят максимально сузить список товаров, на которые будет распространяться предложенный механизм. Большие страны-члены ЕС также озабочены тем, что такие жесткие условия экспортных контрактов могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

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Отмечается, что введенные ограничения коснулись экс-главы администрации президента РФ Анатолия Чубайса и экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Указами предусматривается применение санкций к ряду физических и юридических лиц. В общей сложности это 147 физических и 303 юридических лица.

В первом указе идет речь о введении санкций против 60 физических лиц со сроком действия ограничений 10 лет.

В частности, речь идет о блокировании активов и ограничении торговых операций.

В списке подсанкционных лиц граждане РФ, Узбекистана, Украины, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Среди них заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович.

Также этим указом 10-летние санкции вводятся в отношении 93 юридических лиц с местонахождением в разных странах, в частности в России, Кипре, Турции и Китае.

Санкции второго указа относятся к 87 физическим и 210 юридическим лицам. Речь идет, в основном, о санкциях сроком на 10 лет.

В перечне физических лиц, в том числе экс-глава администрации президента России Анатолий Чубайс, а юридических – российские энергетические компании.

Министерство иностранных дел Украины должно уведомить компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении этих санкций.

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