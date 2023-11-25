Великі держави-члени ЄС виступають проти нового санкційного механізму, який покликаний перекрити для Росії обхід заборони на імпорт критичних для військової галузі компонентів.

В ЄС запропонували революційний механізм санкцій проти РФ

Зараз в ЄС триває обговорення та узгодження нового пакету санкцій проти Росії, до якого зокрема пропонують включити наступний механізм. Європейські компанії, які продають у треті країни товари подвійного призначення, повинні включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродаж цього товару до Росії.

Також пропонується, аби покупець такого товару вносив страхову заставу як гарантію дотримання умов контракту. В разі його порушення гроші будуть передані на потреби України.

Як розповідають поінформовані джерела, за введення в дію цього санкційного механізму виступають зокрема країни Балтії. Однак "великі держави-члени" висловили низку занепокоєнь щодо цих пропозицій. Зокрема вони мають сумніви щодо їх законності.

Також країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований механізм. Великі країни-члени ЄС також стурбовані тим, що такі жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Що відомо про нові санкції України проти посібників Кремля в Україні та РФ

Зазначається, що введенні обмеження торкнулись екс-керівника адміністрації президента РФ Анатолія Чубайса та екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Указами передбачається застосувати санкції до ряду фізичних та юридичних осіб. Загалом це 147 фізичних і 303 юридичні особи.

У першому указі йдеться про введення санкцій проти 60 фізичних осіб із терміном дії обмежень 10 років.

Зокрема, мова про блокування активів та обмеження торговельних операцій.

У переліку підсанкційних осіб громадяни РФ, Узбекистану, України, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії.

Серед них заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

Також цих указом 10-річні санкції запроваджуються щодо 93 юридичних осіб з місцезнаходженням у різних країнах, зокрема в Росії, на Кіпрі, в Туреччині та Китаї.

Санкції другого указу стосуються 87 фізичних та 210 юридичних осіб. Йдеться також, переважно, про санкції терміном на 10 років.

У переліку фізичних осіб, зокрема екс-керівник адміністрації президента Росії Анатолій Чубайс, а юридичних – російські енергетичні компанії.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування цих санкцій.