В ЄС запропонували революційний механізм санкцій проти РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

В ЄС запропонували революційний механізм санкцій проти РФ

санкції
Джерело:  Bloomberg

Великі держави-члени ЄС виступають проти нового санкційного механізму, який покликаний перекрити для Росії обхід заборони на імпорт критичних для військової галузі компонентів. 

В ЄС запропонували революційний механізм санкцій проти РФ

Зараз в ЄС триває обговорення та узгодження нового пакету санкцій проти Росії, до якого зокрема пропонують включити наступний механізм. Європейські компанії, які продають у треті країни товари подвійного призначення, повинні включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродаж цього товару до Росії.

Також пропонується, аби покупець такого товару вносив страхову заставу як гарантію дотримання умов контракту. В разі його порушення гроші будуть передані на потреби України.

Як розповідають поінформовані джерела, за введення в дію цього санкційного механізму виступають зокрема країни Балтії. Однак "великі держави-члени" висловили низку занепокоєнь щодо цих пропозицій. Зокрема вони мають сумніви щодо їх законності. 

Також країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований механізм. Великі країни-члени ЄС також стурбовані тим, що такі жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Що відомо про нові санкції України проти посібників Кремля в Україні та РФ

Зазначається, що введенні обмеження торкнулись екс-керівника адміністрації президента РФ Анатолія Чубайса та екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Указами передбачається застосувати санкції до ряду фізичних та юридичних осіб. Загалом це 147 фізичних і 303 юридичні особи.

У першому указі йдеться про введення санкцій проти 60 фізичних осіб із терміном дії обмежень 10 років.

Зокрема, мова про блокування активів та обмеження торговельних операцій.

У переліку підсанкційних осіб громадяни РФ, Узбекистану, України, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії.

Серед них заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

Також цих указом 10-річні санкції запроваджуються щодо 93 юридичних осіб з місцезнаходженням у різних країнах, зокрема в Росії, на Кіпрі, в Туреччині та Китаї.

Санкції другого указу стосуються 87 фізичних та 210 юридичних осіб. Йдеться також, переважно, про санкції терміном на 10 років.

У переліку фізичних осіб, зокрема екс-керівник адміністрації президента Росії Анатолій Чубайс, а юридичних – російські енергетичні компанії.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування цих санкцій.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Словаччина не підтримає санкції ЄС проти ядерного палива Росії
Словаччина
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський схвалив санкції проти 143 осіб з РФ та України
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції діють. РФ втратила понад 70 пасажирських літаків
Літак

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм