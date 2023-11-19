Словаччина не підтримає санкції ЄС проти ядерного палива Росії

Словаччина не підтримає 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо він включатиме заборону на імпорт російського ядерного палива.

Словаччина виступає проти 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ через ядерне паливо

За словами міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара, нові санкції ЄС проти РФ не мають розповсюджуватись на паливо для атомних електростанцій, оскільки словацькі АЕС ще не переобладнані під використання іншого палива. Для словацького уряду це питання є надзвичайно критичним.

Також представник партії "Прогресивна Словаччина" Томаш Валасек наголосив, що якби санкції стосувалися імпорту ядерного палива з РФ, будь-який словацький уряд наклав би вето на пакет.

Що відомо про удар США по цінах на російську нафту

За інформацією видання, ціна ключової експортної марки російської нафти Urals 17 листопада повернулась до рівня у 60 доларів за барель.

Журналісти видання із посиланням на трейдерів зазначають, що зниження ціни ключової експортної марки російської нафти відбулось вперше із середини липня цього року.

Розрахункова ціна на Urals на умовах FOB при доставці з Балтики до Індії 17 листопада впала до 58-59 доларів за барель.

Зниження ціни спричинене новими санкціями США проти судновласників з ОАЕ та ослабленням світової вартості нафти.

Ціни на нафту знижуються четвертий тиждень поспіль через побоювання ринку щодо глобального попиту.

Станом на ранок 17 листопада еталонний сорт Brent торгувався на рівні 77,5 доларів за барель, WTI – 73 долари за барель. Російська Urals коштувала 67 доларів за барель, хоча ще нещодавно її вартість перевищувала 80 доларів.