Словакия не поддержит санкции ЕС против ядерного топлива России

Словакия не поддержит 12 пакет санкций ЕС против России, если он будет включать запрет на импорт российского ядерного топлива.

Словакия выступает против 12-го пакета санкций ЕС против РФ из-за ядерного топлива

По словам Министра иностранных дел Словакии Юрия Бланара, новые санкции ЕС против РФ не должны распространяться на топливо для атомных электростанций, поскольку словацкие АЭС еще не переоборудованы под использование другого топлива. Для словацкого правительства этот вопрос чрезвычайно критический.

Также представитель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек подчеркнул, что если бы санкции касались импорта ядерного топлива из РФ, любое словацкое правительство наложило бы вето на пакет.

Что известно об ударе США по ценам на российскую нефть

По информации издания, цена ключевой экспортной марки российской нефти Urals 17 ноября вернулась к уровню в 60 долларов за баррель.

Журналисты издания со ссылкой на трейдеров отмечают, что снижение цены ключевой экспортной марки российской нефти произошло впервые с середины июля этого года.

Расчетная цена на Urals на условиях FOB при доставке из Балтики в Индию 17 ноября упала до 58-59 долларов за баррель.

Снижение цены вызвано новыми санкциями США против судовладельцев по ОАЭ и ослаблением мировой стоимости нефти.

Цены на нефть снижаются четвертую неделю подряд из-за опасений рынка по поводу глобального спроса.

По состоянию на утро 17 ноября эталонный сорт Brent торговался на уровне 77,5 долларов за баррель, WTI – 73 доллара за баррель. Российская Urals стоила 67 долларов за баррель, хотя еще недавно ее стоимость превышала 80 долларов.