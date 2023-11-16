США ужесточили санкции против РФ

Соединенные Штаты Америки сегодня, 16 ноября, ужесточили санкции против России. Под ограничения попали юридические лица и танкеры.
Что попало под ограничение США
Кто попал под ограничение:
ООО "Абс Электротехника";
ООО "Аксет Автоматизация";
ООО "Аксет Электро";
ООО "Доминион Никольский";
ООО "Доминион Тверская Ярославская";
АО "ВНИИР";
АО "АБС ЗЕИМ Автоматизация";
ООО "МОСЕН ЭССЕТ Менеджмент";
АО "ВНИИР Гидроэлектроавтоматика";
ООО "ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО";
ООО "ВНИИР ТРАНССТРОЙ".
Также под ограничения попали юридические лица из Северной Македонии, ОАЭ, Боснии и Герцеговины.
США также ввели санкции против граждан Сербии, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории.
Санкции против танкеров
Отдельно Вашингтон ввел санкции против трех танкеров под флагом Либерии. Замминистра финансов Уолли Адеймо заявил, что причиной этого стали нарушения ценового потолка на нефть.
Также под ограничения попали и компании, являющиеся владельцами этих танкеров.
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