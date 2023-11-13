Несмотря на санкции. В РФ массово ввозят люксовые авто
Категория
Мир
Дата публикации

Несмотря на санкции. В РФ массово ввозят люксовые авто

авто
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Источник:  online.ua

В Россию после введения санкций ввезли более 1,3 тысяч элитных автомобилей и суперкаров на 230 млн долларов. Речь идет о Ferrari, Rolls-Royce и других машинах.

В РФ массово ввозят люксовые авто

С 15 марта 2022 г., когда ЕС и США запретили экспорт в Россию дорогих авто, на территорию страны попали по меньшей мере 1319 роскошных машин общей стоимостью 229,6 млн долларов.

Сразу же после введения санкций ввоз в Россию автомобилей многократно упал: за девять с половиной месяцев 2022 года через российскую таможню прошло не менее 378 машин стоимостью от 100 тысяч долларов каждая.

Однако с началом 2023 года их поток возобновился - к середине октября, то есть тоже за девять с половиной месяцев, в страну ввезли по меньшей мере 941 машину.

Какие автомобили чаще всего ввозят в РФ

Журналисты насчитали 12 компаний, чьи автомобили стоимостью более 100 тысяч долларов попадали в Россию.

Наиболее популярным оказались авто марки Land Rover: с момента введения санкций в Россию импортировали 551 автомобиль компании. На втором месте Mercedes-Benz с 226 машинами, на третьем – Porsche со 177 авто.

Также за 19 подсанкционных месяцев было ввезено по меньшей мере:

  • 104 BMW;

  • 99 Audi;

  • 97 Toyota;

  • девять Cadillac;

  • семь Rolls-Royce;

  • шесть Jeep;

  • одна Maserati.

Кроме того, в Россию попали по меньшей мере 42 суперкара: 32 Lamborghini и 10 Ferrari. Самый дорогой ввезенный автомобиль – Ferrari 812 Competizione за почти 534 тысячи долларов.

Импортировали автомобили преимущественно через посредников в третьих странах. Чаще всего это были компании из Кыргызстана, Турции, ОАЭ и Белоруссии.

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