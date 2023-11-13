Попри санкції. У РФ масово ввозять люксові авто
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Попри санкції. У РФ масово ввозять люксові авто

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Джерело:  online.ua

До Росії після введення санкцій ввезли понад 1,3 тисячі елітних автомобілів і суперкарів на 230 млн доларів. Йдеться про Ferrari, Rolls-Royce та інші машини.

У РФ масово ввозять люксові авто

З 15 березня 2022 року, коли ЄС і США заборонили експорт у Росію дорогих авто, на територію країни потрапили щонайменше 1319 розкішних машин загальною вартістю 229,6 млн доларів.

Одразу ж після введення санкцій ввезення в Росію автомобілів багаторазово впало: за дев'ять із половиною місяців 2022 року через російську митницю пройшло щонайменше 378 машин вартістю від 100 тисяч доларів кожна.

Однак із початком 2023 року їхній потік відновився - до середини жовтня, тобто теж за дев'ять із половиною місяців, у країну ввезли щонайменше 941 таку машину.

Які автомобілі найчастіше ввозять у РФ

Журналісти нарахували 12 компаній, чиї автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів потрапляли в Росію.

Найбільш популярним виявилися авто марки Land Rover: з моменту введення санкцій до Росії імпортували 551 автомобіль компанії. На другому місці Mercedes-Benz з 226 машинами, на третьому - Porsche зі 177 авто.

Також за 19 підсанкційних місяців було ввезено щонайменше:

  • 104 BMW;

  • 99 Audi;

  • 97 Toyota;

  • дев'ять Cadillac;

  • сім Rolls-Royce;

  • шість Jeep;

  • одна Maserati.

Крім того, до Росії потрапили щонайменше 42 суперкари: 32 Lamborghini і 10 Ferrari. Найдорожчий ввезений автомобіль - Ferrari 812 Competizione за майже 534 тисячі доларів.

Імпортували автомобілі переважно через посередників у третіх країнах. Найчастіше це були компанії з Киргизстану, Туреччини, ОАЕ та Білорусі.

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