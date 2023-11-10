В Маріуполі підірвали авто "поліцейського" окупантів РФ — відео

У тимчасово захопленому Маріуполі пролунав вибух 10 листопада. Вибухнуло авто місцевого "поліціянта".
Що відомо про вибух у Маріуполі
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, в місті пролунав потужний вибух.
Андрющенко зазначив, що ще зранку "Маріупольский Спротив" повідомив, що "вже передав подарунок" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в РФ.
Партизани ліквідують склад армії РФ
Останнім часом відбувається активна ліквідація російських зрадників не лише на окупованих теренах України, а й на території РФ.
Так, 8 листопада у Луганську стався вибух. У повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію катівень для українців - як військових, так і цивільних.
Крім того, 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сталися вибухи, причиною якої став удар за місцем розташування російських окупантів.
10 листопада з'ясувалося, що в результаті атаки будівля, в якій знаходилися високопоставлені офіцери Слідчого комітету Росії, була повністю знищена.
Також у Брянській області 9 листопада невідомі підірвали авто прикордонної служби РФ, загинув підполковник ФСБ.
Окрім цього у тимчасово окупованій Новій Каховці зранку 7 жовтня пролунав потужний вибух. Як виявилося, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, так званого "секретаря" путінської партії "Єдина Росія" Володимира Малова.
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