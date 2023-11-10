В Маріуполі підірвали авто "поліцейського" окупантів РФ — відео

Що відомо про вибух у Маріуполі

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, в місті пролунав потужний вибух.

В Маріуполі вибух. По пр. Металургів підірвано автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу, - розповів він. Поширити

Андрющенко зазначив, що ще зранку "Маріупольский Спротив" повідомив, що "вже передав подарунок" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції в РФ.

Чи то останній сюрприз на сьогодні - побачимо. Нарешті добрі новини з міста, - констатував радник мера. Поширити

Партизани ліквідують склад армії РФ

Останнім часом відбувається активна ліквідація російських зрадників не лише на окупованих теренах України, а й на території РФ.

Так, 8 листопада у Луганську стався вибух. У повітря злетів автомобіль колишнього "начальника міліції" окупантів Михайла Філіппоненка, він загинув. Філіпоненко відповідав за організацію катівень для українців - як військових, так і цивільних.

Крім того, 9 листопада у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області сталися вибухи, причиною якої став удар за місцем розташування російських окупантів.

10 листопада з'ясувалося, що в результаті атаки будівля, в якій знаходилися високопоставлені офіцери Слідчого комітету Росії, була повністю знищена.

Також у Брянській області 9 листопада невідомі підірвали авто прикордонної служби РФ, загинув підполковник ФСБ.

Окрім цього у тимчасово окупованій Новій Каховці зранку 7 жовтня пролунав потужний вибух. Як виявилося, підірвали автомобіль місцевого колаборанта, так званого "секретаря" путінської партії "Єдина Росія" Володимира Малова.