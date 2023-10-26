У Бердянську рух опору підірвав авто з чотирма ФСБшниками — ГУР

У тимчасово окупованому Бердянську 23 жовтня підірвали не одного окупанта, а чотирьох. Усі вони представники російської ФСБ.
У ГУР розповіли подробиці підриву окупантів
В автомобілі, який днями підірвали у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, перебували четверо працівників російської спецслужби. Серед них - воєнний злочинець, який знущався над місцевим населенням.
Акцію помсти, представники українського руху опору здійснили на вулиці Мічуріна поблизу готелю Jasmin Guest-House, який фсб-шники перетворили на свою схованку.
Як розповіли у розвідці, серед ліквідованих у Бердянську окупантів - російський воєнний злочинець, який вчиняв звірські катування місцевих.
Партизани ліквідовують окупантів РФ
Днями стало відомо, що в окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з російськими військовими.
Партизани підірвали автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців. Вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.
Загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".
При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".
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