Українські розвідники підірвали два опорні пункти армії РФ — потужне відео

ГУР зруйнувало два опорні пункти росіян

На одній із ділянок фронту воїни Головного управління розвідки Міноборони України виявили та зруйнували два взводно-опорних пункти окупантів.

Дорозвідка показала, що на одній із позицій окупанти розмістили систему супутникового зв’язку "Лєґєнда 2".

Після завданих українськими розвідниками ударів по ворожих цілях не залишилось ані окупаційної "Лєґєнди", ані російських опорних пунктів,– повідомили в ГУР. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 20 жовтня знищили 1380 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків ‒ 5047 (+55) од,

бойових броньованих машин ‒ 9557 (+120) од,

артилерійських систем – 7012 (+29) од,

РСЗВ – 822 (+4) од,

засоби ППО ‒ 548 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5326 (+8),

крилаті ракети ‒ 1535 (+1),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9370 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 985 (+0).

Протягом доби авіація сил оборони також завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.