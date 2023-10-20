Украинские разведчики взорвали два опорных пункта армии РФ — мощное видео

На одной из позиций оккупанты разместили систему спутниковой связи "Легенда 2".
ГУР разрушило два опорных пункта россиян
На одном из участков фронта воины Главного управления разведки Минобороны Украины обнаружили и разрушили два взводно-опорных пункта оккупантов.
Доразведка показала, что на одной из позиций оккупанты разместили систему спутниковой связи "Легенда 2".
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 20 октября уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков ‒ 5047 (+55) ед,
боевых бронированных машин ‒ 9557 (+120) ед,
артиллерийских систем – 7012 (+29) ед,
РСЗО – 822 (+4) ед,
средства ПВО ‒ 548 (+0) ед,
самолетов – 320 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5326 (+8),
крылатые ракеты ‒ 1535 (+1),
корабли /катера ‒ 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9370 (+33) ед,
специальная техника – 985 (+0).
В течение суток авиация сил обороны также нанесла удар по пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 тяжелые огнеметные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийских средств противника.
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