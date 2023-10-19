Украинские нацгвардейцы уничтожили большой склад боеприпасов армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские нацгвардейцы уничтожили большой склад боеприпасов армии РФ — видео

НГУ
Украинский аэроразведчик
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На этой неделе аэроразведчики Нацгвардии на южном направлении нанесли поражение по позициям войск противника и уничтожили большой полевой склад боеприпасов армии РФ.

Нацгвардейцы уничтожили склад БК армии РФ

Гвардейцы сожгли большой полевой склад войск РФ. В нем оккупанты накапливали артиллерийские снаряды и противотанковые мины.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram.

Благодаря работе аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел.

На этой неделе наши аэроразведчики на южном направлении нанесли поражение по позициям войск противника, а также уничтожили:

  • 2 склада БК;

  • 5 единиц автомобильной техники;

  • 2 миномета;

  • 2 моторных лодки;

  • 1 башню радиосвязи;

  • 1 комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».

"Гвардия наступления" продвинулась в глубь обороны россиян на юге

По словам полковника Николая Уршаловича, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.

Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту, – сообщил Уршалович.

По словам Николая Уршаловича, артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском.

Им удалось выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 окупантов, из которых 14 - ликвидированы.

Кроме того, отмечается, что нацгвардейцы уничтожили два состава российских захватчиков, где хранили боекомплекты в артиллерии.

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