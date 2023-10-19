Украинские нацгвардейцы уничтожили большой склад боеприпасов армии РФ — видео

На этой неделе аэроразведчики Нацгвардии на южном направлении нанесли поражение по позициям войск противника и уничтожили большой полевой склад боеприпасов армии РФ.
Нацгвардейцы уничтожили склад БК армии РФ
Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram.
Благодаря работе аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского все это теперь превратилось в пепел.
На этой неделе наши аэроразведчики на южном направлении нанесли поражение по позициям войск противника, а также уничтожили:
2 склада БК;
5 единиц автомобильной техники;
2 миномета;
2 моторных лодки;
1 башню радиосвязи;
1 комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».
"Гвардия наступления" продвинулась в глубь обороны россиян на юге
По словам полковника Николая Уршаловича, на Мелитопольском направлении подразделения бригад "Гвардии наступления" НГУ вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление россиян.
По словам Николая Уршаловича, артиллеристы Нацгвардии продолжают работать на Лиманском, Бахмутском и Ореховском.
Им удалось выполнить 570 огневых задач, обезвредить более 50 окупантов, из которых 14 - ликвидированы.
Кроме того, отмечается, что нацгвардейцы уничтожили два состава российских захватчиков, где хранили боекомплекты в артиллерии.
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