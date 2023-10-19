Українські нацгвардійці знищили великий склад боєприпасів армії РФ — відео

Цього тижня аеророзвідники Нацгвардії на південному напрямку нанесли ураження по позиціях військ противника і знищили великий польовий склад боєприпасів армії РФ.
Нацгвардійці знищили склад БК армії РФ
Про це повідомив командуючий Національною гвардією України Олександр Півненко у Telegram.
Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл.
Цього тижня наші аеророзвідники на південному напрямку нанесли ураження по позиціях військ противника, а також знищили:
2 склади БК;
5 одиниць автомобільної техніки;
2 міномети;
2 моторних човни;
1 вежу радіозв'язку;
1 комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».
"Гвардія наступу" просунулась вглиб оборони росіян на півдні
За словами полковника Миколи Уршаловича, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.
За словами Миколи Уршаловича, артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському.
Їм вдалося виконати 570 вогневих задач, знешкодити понад 50 окупантів, з яких 14 - ліквідовані.
Окрім того, наголошується, що нацгвардійці знищили два склади російських загарбників, де зберігали боєкомплекти до артилерії.
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