Українські нацгвардійці знищили великий склад боєприпасів армії РФ — відео

Цього тижня аеророзвідники Нацгвардії на південному напрямку нанесли ураження по позиціях військ противника і знищили великий польовий склад боєприпасів армії РФ.

Нацгвардійці знищили склад БК армії РФ

Гвардійці спалили великий польовий склад бк військ РФ. У ньому окупанти накопичували артилерійські снаряди та протитанкові міни. Поширити

Про це повідомив командуючий Національною гвардією України Олександр Півненко у Telegram.

Завдяки роботі аеророзвідників 11 бригади ім. М. Грушевського все це тепер перетворилося на попіл.

Цього тижня наші аеророзвідники на південному напрямку нанесли ураження по позиціях військ противника, а також знищили:

2 склади БК;

5 одиниць автомобільної техніки;

2 міномети;

2 моторних човни;

1 вежу радіозв'язку;

1 комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М».

"Гвардія наступу" просунулась вглиб оборони росіян на півдні

За словами полковника Миколи Уршаловича, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад "Гвардії наступу" НГУ витісняють окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах попри потужний опір росіян.

Попри щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту, – повідомив Уршалович. Поширити

За словами Миколи Уршаловича, артилеристи Нацгвардії продовжують працювати на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському.

Їм вдалося виконати 570 вогневих задач, знешкодити понад 50 окупантів, з яких 14 - ліквідовані.

Окрім того, наголошується, що нацгвардійці знищили два склади російських загарбників, де зберігали боєкомплекти до артилерії.