В Бердянске движение сопротивления взорвало авто с четырьмя ФСБшниками – ГУР

Во временно оккупированном Бердянске 23 октября взорвали не одного оккупанта, а четырех. Все они представители российской ФСБ.
В ГУР рассказали подробности подрыва окупантов
В автомобиле, на днях взорванном во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них – военный преступник, издевавшийся над местным населением.
Акцию мести, представители украинского движения сопротивления совершили на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую фсб-шники превратили в свой тайник.
Как рассказали в разведке, среди ликвидированных в Бердянске оккупантов - российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных.
Партизаны ликвидируют оккупантов РФ
На днях стало известно, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с российскими военными.
Партизаны взорвали автомобиль с российскими захватчиками, грабившими квартиры местных жителей. Взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.
Всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".
При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".
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