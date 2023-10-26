В Бердянске движение сопротивления взорвало авто с четырьмя ФСБшниками – ГУР

Во временно оккупированном Бердянске 23 октября взорвали не одного оккупанта, а четырех. Все они представители российской ФСБ.

В ГУР рассказали подробности подрыва окупантов

В автомобиле, на днях взорванном во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, находились четверо работников российской спецслужбы. Среди них – военный преступник, издевавшийся над местным населением.

Акцию мести, представители украинского движения сопротивления совершили на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую фсб-шники превратили в свой тайник.

23 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области путем подрыва был уничтожен автомобиль, в котором находились четверо представителей российской ФСБ, говорится в сообщении. Поделиться

Как рассказали в разведке, среди ликвидированных в Бердянске оккупантов - российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных.

После подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00, а представители российских спецслужб немедленно покинули гостиницу и перебазировались в новый гнездо, - добавили разведчики. Поделиться

Партизаны ликвидируют оккупантов РФ

На днях стало известно, что в оккупированном Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с российскими военными.

Партизаны взорвали автомобиль с российскими захватчиками, грабившими квартиры местных жителей. Взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.

Всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".