В Мариуполе взорвали авто "полицейского" оккупантов РФ – видео

Что известно о взрыве в Мариуполе

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе раздался мощный взрыв.

В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов взорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса, - рассказал он. Поделиться

Андрющенко отметил, что еще утром "Мариупольское Сопротивление" сообщил, что "уже передал подарок" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в РФ.

То последний сюрприз на сегодня - увидим. Наконец-то хорошие новости из города, – констатировал советник мэра. Поделиться

Партизаны ликвидируют состав армии РФ

В последнее время происходит активная ликвидация российских предателей не только на оккупированных территориях Украины, но и на территории РФ.

Так, 8 ноября в Луганске произошел взрыв. В воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" окупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию застенков для украинцев - как военных, так и гражданских.

Кроме того, 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту нахождения российских оккупантов.

10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета России, было полностью уничтожено.

Также в Брянской области 9 ноября неизвестные взорвали авто пограничной службы РФ, погиб подполковник ФСБ.

Кроме этого, во временно оккупированной Новой Каховке утром 7 октября прогремел мощный взрыв. Как оказалось, взорвали автомобиль местного коллаборанта, так называемого "секретаря" путинской партии "Единая Россия" Владимира Малова.