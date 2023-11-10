В Мариуполе взорвали авто "полицейского" оккупантов РФ – видео

Во временно захваченном Мариуполе раздался взрыв 10 ноября. Взорвался автомобиль местного "полицейского".
Что известно о взрыве в Мариуполе
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в городе раздался мощный взрыв.
Андрющенко отметил, что еще утром "Мариупольское Сопротивление" сообщил, что "уже передал подарок" так называемым "полицейским" на празднование Дня полиции в РФ.
Партизаны ликвидируют состав армии РФ
В последнее время происходит активная ликвидация российских предателей не только на оккупированных территориях Украины, но и на территории РФ.
Так, 8 ноября в Луганске произошел взрыв. В воздух взлетел автомобиль бывшего "начальника милиции" окупантов Михаила Филиппоненко, он погиб. Филипоненко отвечал за организацию застенков для украинцев - как военных, так и гражданских.
Кроме того, 9 ноября во временно оккупированном Скадовске Херсонской области произошли взрывы, причиной которой стал удар по месту нахождения российских оккупантов.
10 ноября выяснилось, что в результате атаки здание, в котором находились высокопоставленные офицеры Следственного комитета России, было полностью уничтожено.
Также в Брянской области 9 ноября неизвестные взорвали авто пограничной службы РФ, погиб подполковник ФСБ.
Кроме этого, во временно оккупированной Новой Каховке утром 7 октября прогремел мощный взрыв. Как оказалось, взорвали автомобиль местного коллаборанта, так называемого "секретаря" путинской партии "Единая Россия" Владимира Малова.
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