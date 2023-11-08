На Донбассе подорвали экс-начальника "милиции ЛНР" — фото и видео

8 ноября официально стало известно, что в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста и бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко - оккупант сразу же погиб.

Что известно о ликвидации экс-начальника "милиции ЛНР"

Согласно данным российских пропагандистов, Филипоненко ранее возглавлял "Народную милицию ЛНР", а затем стал так называемым "депутатом Народного совета ЛНР".

Утром 8 ноября появилась информация о том, что он погиб в оккупированном Луганске. В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва был в районе водительского сиденья, - сказано в сообщении. Поделиться

По словам местных жителей, которые видели момент взрыва, проезжавшие мимо водители делали все возможное, что спасти жизнь боевика, однако он скончался на месте.

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что российского оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года.

Что интересно, тогда его машину тоже взорвали, но ему удалось выжить.

Как утверждают российские пропагандисты, после гибели Филипоненко власти РФ возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено: