На Донбассе подорвали экс-начальника "милиции ЛНР" — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

На Донбассе подорвали экс-начальника "милиции ЛНР" — фото и видео

ликвидация экс-начальника "милиции ЛНР"
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Источник:  online.ua

8 ноября официально стало известно, что в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста и бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко - оккупант сразу же погиб.

Что известно о ликвидации экс-начальника "милиции ЛНР"

Согласно данным российских пропагандистов, Филипоненко ранее возглавлял "Народную милицию ЛНР", а затем стал так называемым "депутатом Народного совета ЛНР".

Утром 8 ноября появилась информация о том, что он погиб в оккупированном Луганске. В его автомобиле сработало взрывное устройство.

Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва был в районе водительского сиденья, - сказано в сообщении.

По словам местных жителей, которые видели момент взрыва, проезжавшие мимо водители делали все возможное, что спасти жизнь боевика, однако он скончался на месте.

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что российского оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года.

Что интересно, тогда его машину тоже взорвали, но ему удалось выжить.

Как утверждают российские пропагандисты, после гибели Филипоненко власти РФ возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 5 301 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,

  • артиллерийских систем − 7 439 (+29) ед,

  • РСЗО − 872 (+3) ед,

  • средств ПВО − 572 (+2) ед,

  • самолетов − 322 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,

  • крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,

  • специальной техники – 1 054 (+5) ед.

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