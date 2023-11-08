На Донбассе подорвали экс-начальника "милиции ЛНР" — фото и видео

8 ноября официально стало известно, что в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста и бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко - оккупант сразу же погиб.
Что известно о ликвидации экс-начальника "милиции ЛНР"
Согласно данным российских пропагандистов, Филипоненко ранее возглавлял "Народную милицию ЛНР", а затем стал так называемым "депутатом Народного совета ЛНР".
Утром 8 ноября появилась информация о том, что он погиб в оккупированном Луганске. В его автомобиле сработало взрывное устройство.
По словам местных жителей, которые видели момент взрыва, проезжавшие мимо водители делали все возможное, что спасти жизнь боевика, однако он скончался на месте.
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что российского оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года.
Что интересно, тогда его машину тоже взорвали, но ему удалось выжить.
Как утверждают российские пропагандисты, после гибели Филипоненко власти РФ возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 780 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков − 5 301 (+8) ед,
боевых бронированных машин − 9 996 (+22) ед,
артиллерийских систем − 7 439 (+29) ед,
РСЗО − 872 (+3) ед,
средств ПВО − 572 (+2) ед,
самолетов − 322 (+0) ед,
вертолетов − 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 5567 (+10) ед,
крылатых ракет − 1 556 (+0) ед,
кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 9 814 (+47) ед,
специальной техники – 1 054 (+5) ед.
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