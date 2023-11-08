На Донбасі підірвали ексначальника "міліції ЛНР" — фото та відео

8 листопада офіційно стало відомо, що в окупованому Луганську підірвали автівку терориста колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка — окупант одразу загинув.

Що відомо про ліквідацію ексначальника "міліції ЛНР"

Згідно з даними російських пропагандистів, Філіпоненко раніше очолював "Народну міліцію ЛНР", а потім став так званим "депутатом Народної ради ЛНР".

Вранці 8 листопада з’явилася інформація про те, що він загинув в окупованому Луганську. В його автомобілі спрацював вибуховий пристрій.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння, - йдеться в повідомленні. Поширити

За словами місцевих мешканців, які бачили момент вибуху, водії, які проїжджали повз, робили все можливе, що врятувати життя бойовика, однак він помер на місці.

На цьому тлі не можна не згадати про те, що російського окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року.

Що цікаво, тоді його машину теж підірвали, однак йому вдалося вижити.

Як стверджують російські пропагандисти, після загибелі Філіпоненка влада РФ порушила кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про теракт.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 780 російських загарбників, а з техніки знищено: