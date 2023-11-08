Кто ликвидировал эксначальника "милиции ЛНР" – ответ ГУР

8 ноября был ликвидирован так называемый депутат "Верховного совета "ЛНР" от российской партии ЛДПР - Филипоненко Михаил Юрьевич.

ГУР раскрыло детали ликвидации коллаборанта

В украинской разведке сообщили, что организовали операцию по ликвидации террориста, бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко совместно с местным движением сопротивления.

Военный преступник Филипоненко, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "ЛНР", жил по адресу г. Луганск, улица Парашютная, 48. Специальную операцию по ликвидации палача Филипоненко реализовали совместно с представителями движения сопротивления, - сообщили в ГУР. Поделиться

Филипоненко был ликвидирован 8 ноября 2023 года в 08:40 в результате взрыва автомобиля.

Он был "депутатом" так называемого "Верховного Совета ЛНР" от российской партии ЛДПР.

В ГУР сообщают, что террорист был причастен к организации застенков на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей.

В результате утреннего взрыва он погиб на месте.

Главное управление разведки предупредило, что все адреса проживания предателей и мест их службы террористической РФ на временно оккупированных территориях Украины известны.

Коллаборант скончался на месте в результате взрыва

8 ноября официально стало известно, что в оккупированном Луганске взорвали автомобиль террориста бывшего начальника "Народной милиции ЛНР" Михаила Филипоненко - оккупант сразу погиб.

Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва был в районе водительского сиденья, - говорится в сообщении РОСМИ. Поделиться

По словам местных жителей, видевших момент взрыва, проезжавшие мимо водители делали все возможное, что спасти жизнь боевика, однако он скончался на месте.

На этом фоне нельзя не упомянуть, что российского оккупанта уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года.

Что интересно, тогда его машину тоже взорвали, но ему удалось выжить.

Как утверждают российские пропагандисты, после гибели Филипоненко власти РФ возбудили уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте.