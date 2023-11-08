Хто ліквідував ексначальника "міліції ЛНР" — відповідь ГУР

8 листопада було ліквідовано так званого депутата "Верховної ради "ЛНР" від російської партії ЛДПР - Філіпоненка Михайла Юрійовича.

ГУР розкрило деталі ліквідації колаборанта

В українській розвідці повідомили, що організували операцію з ліквідації терориста, колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка, спільно з місцевим рухом опору.

Воєнний злочинець Філіпоненко, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення "лнр", мешкав за адресою м. Луганськ, вулиця Парашутна, 48. Спеціальну операцію з ліквідації ката Філіпоненка реалізували спільно з представниками руху опору, – повідомили в ГУР. Поширити

Філіпоненка ліквідували 8 листопада 2023 року о 08:40 внаслідок вибуху автомобіля.

Він був "депутатом" так званого "Вєрховного Совєта ЛНР" від російської партії ЛДПР.

В ГУР повідомляють, що терорист був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей.

Внаслідок ранкового вибуху він загинув на місці.

Головне управління розвідки попередило, що усі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичній РФ на тимчасово окупованих територіях України ― відомі.

Колаборант помер на місці в результаті вибуху

8 листопада офіційно стало відомо, що в окупованому Луганську підірвали автівку терориста колишнього начальника "Народної міліції ЛНР" Михайла Філіпоненка — окупант одразу загинув.

Машину сильно пошкоджено. Судячи з характеру пошкоджень, епіцентр вибуху був у районі водійського сидіння, - йдеться в повідомленні роЗМІ. Поширити

За словами місцевих мешканців, які бачили момент вибуху, водії, які проїжджали повз, робили все можливе, що врятувати життя бойовика, однак він помер на місці.

На цьому тлі не можна не згадати про те, що російського окупанта уже намагались ліквідувати у лютому 2022 року.

Що цікаво, тоді його машину теж підірвали, однак йому вдалося вижити.

Як стверджують російські пропагандисти, після загибелі Філіпоненка влада РФ порушила кримінальну справу за трьома статтями, зокрема про теракт.