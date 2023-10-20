В окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з російськими військовими

Партизани підірвали автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців.
Окупантів підірвали в авто з награбованими речами
Місцеві партизани під час "нічного полювання" ліквідували російських загарбників, які займалися мародерством.
Іван Федоров уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.
Мер додав, що ці інтервенти регулярно відстежували та грабували порожні квартири у Мелітополі.
За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів
Загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".
При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".
Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.
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