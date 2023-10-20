В окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з російськими військовими
Категорія
Україна
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В окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з російськими військовими

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Джерело:  Іван Федоров

Партизани підірвали автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців.

Окупантів підірвали в авто з награбованими речами

Місцеві партизани під час "нічного полювання" ліквідували російських загарбників, які займалися мародерством.

Іван Федоров уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.

За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами, - розповів Федоров.

Мер додав, що ці інтервенти регулярно відстежували та грабували порожні квартири у Мелітополі.

А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву, - повідомив він.

За тиждень партизани у Маріуполі ліквідували 26 окупантів

Загалом за літо та два місяці осені партизани в місті ліквідували "понад 40 окупантів різними шляхами".

При цьому, що стосується останніх випадків, як підтверджують самі загарбники, невідомі отруїли окупантів: 9 померли, 12 - у реанімації. Ознаки отруєння окупанти відчули через дві години після вечері. Вони вважають, що масово потруїти російських військових могли ті ж самі "диверсанти".

Крім того, загарбники зафіксували декілька нальотів на російські казарми у Маріуполі. Окупанти розповіли, що невідомі увірвалися в казарми, перед цим вбивши охорону. Загалом 17 окупантів було вбито, ще 11 – поранені.

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