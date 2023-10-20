В оккупированном Мелитополе партизаны взорвали автомобиль с российскими военными

Оккупантов взорвали в авто с награбленными вещами

Местные партизаны во время "ночной охоты" ликвидировали российских захватчиков, занимавшихся мародерством.

Иван Федоров уточнил, что взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.

По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе – это минус авто с оккупантами-мародерами, – рассказал Федоров. Поделиться

Мэр добавил, что эти интервенты регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры в Мелитополе.

А в это время окупантов отслеживали наши силы сопротивления, - сообщил он. Поделиться

За неделю партизаны в Мариуполе ликвидировали 26 оккупантов

Всего за лето и два месяца осени партизаны в городе ликвидировали "более 40 оккупантов разными путями".

При этом, что касается последних случаев, как подтверждают сами захватчики, неизвестные отравили оккупантов: 9 умерли, 12 – в реанимации. Признаки отравления оккупанты почувствовали через два часа после ужина. Они считают, что массово отравить российских военных могли те же "диверсанты".

Кроме того, захватчики зафиксировали несколько налетов на российские казармы в Мариуполе. Оккупанты рассказали, что неизвестные ворвались в казармы, перед этим убив охрану. В общей сложности 17 окупантов были убиты, еще 11 – ранены.