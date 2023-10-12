Российские оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя

Военные РФ приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области.
Оккупанты готовятся к обороне Мариуполя
Как сообщают партизаны, фиксируют опрокидывание через Мариуполь "зубов дракона". Оккупанты везут их на строительство новых оборонных линий к северо-западу от города.
Что известно о ситуации в Мариуполе
В последнее время захватчики продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе возле Мариуполя.
В частности, как ранее сообщал Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым.
Кроме того, российские оккупанты углубляют порт в захваченном Мариуполе и прокладывают автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь.
Также Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых подразделений. Они отличаются только по двум орудиям на шевронах.
Кроме того, по его словам, усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся уже без соблюдения глобальных мер безопасности.
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