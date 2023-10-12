Российские оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты начали подготовку к обороне Мариуполя

Оккупанты
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Источник:  АТЕШ

Военные РФ приступили к подготовке к обороне временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области.

Оккупанты готовятся к обороне Мариуполя

Как сообщают партизаны, фиксируют опрокидывание через Мариуполь "зубов дракона". Оккупанты везут их на строительство новых оборонных линий к северо-западу от города.

Оккупанты так сильно "уверены" в том, что контрнаступление Украины провалилось, что торопливо строят новые оборонительные сооружения. Но они им не помогут - оборона окупантов будет прорвана!", - подчеркнули в "Атеш".

Что известно о ситуации в Мариуполе

В последнее время захватчики продолжают усиливать и линию обороны в Никольско-Мангушском районе возле Мариуполя.

В частности, как ранее сообщал Андрющенко, оккупанты перевозят через Мариуполь "зубы дракона" для того, чтобы укрепить линию обороны. Однако их целью является не "защита" Мариуполя от контрнаступления ВСУ, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме того, российские оккупанты углубляют порт в захваченном Мариуполе и прокладывают автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в Мариуполь.

Также Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых подразделений. Они отличаются только по двум орудиям на шевронах.

Кроме того, по его словам, усиленные перемещения систем ПВО в Мариуполе и вокруг города проводятся уже без соблюдения глобальных мер безопасности.

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