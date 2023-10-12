Російські окупанти розпочали підготовку до оборони Маріуполя

Військові РФ розпочали підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області.
Окупанти готуються до оборони Маріуполя
Як повідомляють партизани, фіксують перекидання через Маріуполь "зубів дракона". Окупанти везуть їх на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від міста.
Що відомо про ситуацію в Маріуполі
Останнім часом загарбники продовжують посилювати і лінію оборони у Нікольксько-Мангушському районі, біля Маріуполя.
Зокрема, як раніше повідомляв Андрющенко, окупанти перевозять через Маріуполь "зуби дракона" для того, щоб укріпити лінію оборони. Однак їх метою є не "захист" Маріуполя від контрнаступу ЗСУ, а захист коридору який по суходолу йде до Криму.
Крім того, російські окупанти поглиблюють порт у захопленому Маріуполі та прокладають автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до Маріуполя.
Також Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тиc нових підрозділів. Вони відрізняються лише по двох гарматах на шевронах.
Крім того, за його словами, посилені переміщення систем ППО в Маріуполі та навколо міста проводяться вже без дотримання глобальних заходів безпеки.
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