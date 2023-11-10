ОАЭ готовят собственные санкции против РФ — Bloomberg

ЕС достигли определенных договоренностей с ОАЭ по поставкам в Россию некоторых товаров, важных для продолжения войны в Украине. Есть надежда, что в скором времени к подобным ограничениям может присоединиться еще и Турция.

Представители Арабских Эмиратов подтвердили журналистам, что торговлю с РФ ограничат

В статье указано, что источником информации неназванные чиновники из Евросоюза. Они уверяют, что предварительные договоренности достигнуты в течение второй недели ноября. Две азиатские страны – ОАЭ и Турция – могут ограничить возникновение "чувствительных" товаров, используемых для военных целей. О каких именно "чувствительных" товарах идет речь, СМИ не сообщили.

Издание обратилось за комментариями к чиновникам обеих стран. Арабские чиновники сообщили Bloomberg, что их действия будут основываться на существующих законодательных актах, ограничивающих экспорт в воюющие страны. Тем временем турецкие чиновники пока не прокомментировали заявления анонимных источников из ЕС.

Санкции на РФ - детали отношений с ОАЭ

Отметим, ЕС и США пытаются перекрыть пути, по которым Россия пытается обойти санкции, наложенные из-за вторжения в Украину. В частности, отыскивают способы, которыми Кремль получает электронику, составляющие которой используются для производства оружия. Некоторые из этих путей проходили именно через Турцию и ОАЭ, свидетельствовали данные расследователей.

Между тем, Арабские Эмираты пытаются продолжить поддерживать контакты с Москвой — об этом свидетельствует участие президента ОАЭ Мухаммада бин Заид Аль Нагаяна в экономическом форуме, состоявшемся в июне в Санкт-Петербурге. Впрочем, СМИ сообщили, что арабский политик должен был встретиться лично с президентом РФ Владимиром Путиным, но якобы умышленно избежал общения.

8 ноября Фокус писал, что западные политики прогнозировали уменьшение возможной поддержки ОАЭ из-за войны в Израиле. Указывали, что Украина надеялась, что Арабские Эмираты могли стать посредниками мирных переговоров и авторитетными участниками предстоящего мирного саммита.

1 ноября стало известно о некоторых деталях 12 пакета санкций, которые ЕС планирует наложить на Россию. По предварительным оценкам могут ввести ограничения на экспорт товаров, общей суммой 5 млрд дол. Товары из сферы промышленного производства и химикатов, которые используются для выпуска оружия.