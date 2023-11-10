ОАЕ готують власні санкції проти РФ — Bloomberg

ЄС досягнули певних домовленостей з ОАЕ, які стосуються постачання у Росію деяких товарів, важливих для продовження війни в Україні. Є сподівання, що незабаром до подібних обмежень може приєднатись ще й Туреччина.

Представники Арабських Еміратів підтвердили журналістам, що торгівлю з РФ обмежать

У статті вказано, що джерелом інформації є неназвані чиновники з Євросоюзу. Вони запевняють, що попередні домовленості досягнуті протягом другого тижня листопада. Дві азійські країни — ОАЕ та Туреччина — можуть обмежити постання "чутливих" товарів, які використовуються для військових цілей. Про які саме "чутливі" товари ідеться, ЗМІ не повідомили.

Видання звернулось за коментарями до урядовців обох країн. Арабські чиновники повідомили Bloomberg, що їхні дії будуть ґрунтуватись на існуючих законодавчих актах, які обмежують експорт у воюючі країни. Тим часом турецькі чиновники поки що не прокоментували заяви анонімних джерел з ЄС.

Санкції на РФ — деталі відносин з ОАЕ

Зазначимо, ЄС та США намагаються перекрити шляхи, якими Росія намагається обійти санкції, накладені через вторгнення в Україну. Зокрема, відшукують способи, якими Кремль дістає електроніку, складники якої використовуються для виробництва зброї. Деякі з цих шляхів пролягали саме через Туреччину та ОАЕ, свідчили дані розслідувачів.

Між тим Арабські Емірати намагаються продовжити підтримувати контакти з Москвою — про це свідчить участь президента ОАЕ Мухаммада бін Заїд Аль Нагаяна у економічному форумі, який у червні відбувся у Санкт-Петербурзі. Втім ЗМІ повідомили, що арабський політик мав зустрітись особисто з президентом РФ Володимиром Путіним, але начебто навмисно уникнув спілкування.

8 листопада Фокус писав, що західні політики прогнозували зменшення можливої підтримки ОАЕ через війну в Ізраїлі. Вказували, що Україна сподівалась, що Арабські Емірати могли стати посередниками для мирних перемовин та авторитетними учасниками майбутнього мирного саміту.

1 листопада стало відомо про деякі деталі 12 пакету санкцій, які ЄС планує накласти на Росію. За попередніми оцінками, можуть ввести обмеження на експорт товарів, загальною сумою 5 млрд дол. Товари — зі сфери промислового виробництва та хімікатів, які використовуються для випуску зброї.