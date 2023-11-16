США посилили санкції проти РФ
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США посилили санкції проти РФ

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Джерело:  Мінфін США

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 листопада, посилили санкції проти Росії. Під обмеження потрапили юридичні особи та танкери.

Що потрапило під обмеження США

Хто потрапив під обмеження:

  • ТЗОВ "Абс Електротехніка";

  • ТЗОВ "Аксет Автоматизація";

  • ТЗОВ "Аксет Електро";

  • ТЗОВ "Домініон Нікольський";

  • ТЗОВ "Домініон Тверська Ярославська";

  • АТ "ВНДІР";

  • АО "АБС ЗЕІМ Автоматизація";

  • ТЗОВ "МОСЕН ЕССЕТ Менеджмент";

  • АО "ВНИИР Гідроелектроавтоматика";

  • ТЗОВ "ВНИИР ПРОМЕЛЕКТРО";

  • ТЗОВ "ВНИИР ТРАНССТРОЙ".

Також під обмеження потрапили юридичні особи з Північної Македонії, ОАЕ, Боснії і Герцеговини.

США також запровадили санкції проти громадян Сербії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Чорногорії.

Санкції проти танкерів

Окремо Вашингтон запровадив санкції проти трьох танкерів під прапором Ліберії. Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо заявив, що причиною цього стали порушення цінової стелі на нафту.

Ми прагнемо підтримувати ринкову стабільність, попри війну Росії проти України, одночасно скорочуючи прибутки, які Кремль використовує для фінансування своєї незаконної війни, і залишаємося непохитними в переслідуванні тих, хто сприяє ухиленню від цінового обмеження, - додав він.

Також під обмеження потрапили і компанії, які є власниками цих танкерів.

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