Орбан хочет сорвать саммит лидеров ЕС по помощи Украине — Bloomberg

Виктор Орбан пригрозил сорвать саммит лидеров Европейского Союза. Там будут обсуждать помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Орбан призывает ЕС отказаться от помощи Украине

Как отмечается в публикации, на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки блока Украины и того, как российские санкции повлияли на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательств в отрасли. безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры по вступлению Украины и среднесрочный смотр бюджета ЕС.

Конфронтационный тон Орбана предполагает, что его больше не беспокоят угрозы прекратить финансирование из Брюсселя.

Отмечается, что глава Евросовета Шарль Мишель 27 ноября посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к самому худшему.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского Союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Чиновники ЕС сообщили в прошлом месяце, что блок рассматривает возможность предоставления помощи Венгрии, чтобы заручиться поддержкой Будапешта для Украины.

Однако совсем недавно источники Bloomberg, участвующие в подготовке саммита лидеров ЕС, который пройдет 14-15 декабря и будет обсуждать вопросы Украины, выразили растущий скептицизм по поводу того, что на Орбана можно повлиять.