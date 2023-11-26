Орбан продолжает цинично заявлять о неспособности Украины победить РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает цинично заявлять о якобы неспособности Украины победить преступную армию РФ и стратегическую ошибку Запада.

Орбан призывает ЕС отказаться от помощи Украине

Венгерский премьер заявил, что якобы западные страны допустили стратегическую ошибку, решив оказывать военную помощь Украине.

По мнению Орбана, после оккупации Россией Крыма в 2014 году, Запад стратегически правильно решил пойти на замораживание войны на Донбассе путем Минских соглашений.

Однако, как считает глава венгерского правительства, Запад допустил ошибку, решив оказывать военную помощь Украине после преступного вторжения оккупационной российской армии.

Теперь уже ясно, что Украина не сможет победить Россию на поле боя. Политических перемен в Москве тоже ждать не приходится... Надо смотреть на реальность, – заявляет Орбан. Поделиться

Что говорят в ОП

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, продолжительность и завершение развязанной Россией преступной войны против Украины будет определять количество ресурсов и политическая воля.

Время войны, ее продолжительность, правильность финала или последующая заморозка/перенос конфликта на будущие поколения определяются волей, которая необходима для обязательных жестких решений, - отметил Подоляк. Поделиться

Он подчеркнул, что именно политическая воля позволяет объективно оценить природу российского режима, его стремление, позволяет предугадать риски.

Волевые своевременные решения должны подкрепляться ресурсами - математически выверенными и обеспечивающими точность оценки текущего этапа войны, - пояснил представитель ОП. Поделиться

Подоляк отметил, что ресурсами можно назвать совместные инвестиции в производство оборонного комплекса, что позволит получить технологическое преимущество для дальнейшего ведения оборонных, наступательных и контрнаступательных действий.