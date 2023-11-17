Орбан выступил с новым скандальным заявлением по поводу венгров на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что во времена СССР к венграм на Украине якобы относились лучше, чем сейчас.
Орбан в очередной раз заявил о притеснениях венгров на Закарпатье
Скандальный глава венгерского правительства отметил, что якобы ситуация с изучением венгерского языка и образованием на Закарпатье во времена СССР была лучше, чем сейчас.
Он подчеркнул, что нынешняя украинская власть якобы "наказывает" венгров на Закарпатье, поэтому правительство его страны решило оказать им большую помощь.
Также Орбан заявил, что у Украины нет "международно признанной цели в войне", поэтому Венгрия не будет оказывать помощи нашей стране.
Он подчеркнул, что ситуация в развязанной Россией преступной войне против Украины безысходна и в ней гибнут тысячи людей.
Что известно о позиции Венгрии по переговорам с Украиной по вступлению в ЕС
Власти Венгрии обнародовали перечень вопросов, которые будут вынесены на общий референдум, в частности, 4 из них касаются Украины.
В общей сложности на "консультацию" вынесли 11 вопросов.
К таким вопросам правительство Орбана причислило тематику войны в Украине и Израиле, вступление Украины в ЕС, а также коммунальные платежи, замораживание процентных ставок, налог на дополнительную прибыль, иностранное влияние на венгерскую политику и закон о защите детей.
Причем Украина касается 4 вопросов, все они сформулированы манипулятивно.
В частности, 6 вопросов касается военной помощи Украине.
Варианты ответа, которые предлагает венгерское правительство выглядят так: "Нам нужно прекращение огня и мир вместо поставок оружия" и "Больше оружия, закупленного за деньги ЕС, должно быть отправлено на поле боя".
Еще один связанный с Украиной вопрос касается финансовой поддержки
На этот вопрос предлагают следующие варианты ответов: "Не будем платить больше на поддержку Украины, пока не получим свои деньги" или "Поддержим просьбу Брюсселя, даже если деньги, которые нам задолжали, все еще не будут выплачены".
Еще один вопрос касается начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Венграм предлагают ответить на этот вопрос так: "Условия для полноправного членства Украины еще не созданы" или "Полноправное членство Украины, безусловно, должно быть поддержано".
Следует отметить, что формулировки этого вопроса значительно смягчились.
И последний вопрос по Украине в этом опроснике касается украинского зерна, которое называют "генномодифицированным".
Варианты ответов на этот вопрос выглядят так: "Мы должны всячески защищать венгерских фермеров и гарантировать, что венгерское сельское хозяйство будет свободно от ГМО" или "Мы должны открыть наш рынок для украинского ГМ-зерна".
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