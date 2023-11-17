Орбан выступил с новым скандальным заявлением по поводу венгров на Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично заявил, что во времена СССР к венграм на Украине якобы относились лучше, чем сейчас.

Орбан в очередной раз заявил о притеснениях венгров на Закарпатье

Скандальный глава венгерского правительства отметил, что якобы ситуация с изучением венгерского языка и образованием на Закарпатье во времена СССР была лучше, чем сейчас.

Я не утрирую, когда говорю, что с точки зрения венгерского языка и образования ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас во времена Украинского государства, - цинично заявляет Орбан. Поделиться

Он подчеркнул, что нынешняя украинская власть якобы "наказывает" венгров на Закарпатье, поэтому правительство его страны решило оказать им большую помощь.

Также Орбан заявил, что у Украины нет "международно признанной цели в войне", поэтому Венгрия не будет оказывать помощи нашей стране.

Очень сложно помочь стране, ведущей войну, не имея международно признанной военной цели, – цинично утверждает глава венгерского правительства. Поделиться

Он подчеркнул, что ситуация в развязанной Россией преступной войне против Украины безысходна и в ней гибнут тысячи людей.

Что известно о позиции Венгрии по переговорам с Украиной по вступлению в ЕС

Власти Венгрии обнародовали перечень вопросов, которые будут вынесены на общий референдум, в частности, 4 из них касаются Украины.

В общей сложности на "консультацию" вынесли 11 вопросов.

Анкеты будут рассылаться по почте с пятницы и поступят ко всем избирателям Венгрии, поэтому все венгры смогут высказать свое мнение по вопросам, фундаментально влияющим на экономику и безопасность Венгрии, заявила пресс-секретарь венгерского правительства Александра Сенткираи. Поделиться

К таким вопросам правительство Орбана причислило тематику войны в Украине и Израиле, вступление Украины в ЕС, а также коммунальные платежи, замораживание процентных ставок, налог на дополнительную прибыль, иностранное влияние на венгерскую политику и закон о защите детей.

Причем Украина касается 4 вопросов, все они сформулированы манипулятивно.

В частности, 6 вопросов касается военной помощи Украине.

Брюссель хочет посылать Украине больше оружия. Брюссель изначально занял провоенную позицию... и уже потратил более 5 миллиардов евро на развитие украинской армии. И последнее предложение – выделить еще 20 миллиардов евро на вооружение Украины Поделиться

Варианты ответа, которые предлагает венгерское правительство выглядят так: "Нам нужно прекращение огня и мир вместо поставок оружия" и "Больше оружия, закупленного за деньги ЕС, должно быть отправлено на поле боя".

Еще один связанный с Украиной вопрос касается финансовой поддержки

Европейская комиссия хочет выделить дополнительные 50 млрд. евро в поддержку Украины. Поскольку этой суммы нет в текущем бюджете ЕС, они хотят выбить дополнительные средства из стран-членов. Они просят Венгрию о дополнительном взносе, уже давно не получающем деньги ЕС, на которые имеет право по договоренностям. Венгрия уже потратила миллиарды форинтов на помощь беженцам из Украины Поделиться

На этот вопрос предлагают следующие варианты ответов: "Не будем платить больше на поддержку Украины, пока не получим свои деньги" или "Поддержим просьбу Брюсселя, даже если деньги, которые нам задолжали, все еще не будут выплачены".

Еще один вопрос касается начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Все чаще звучат голоса, призывающие к тому, чтобы Украина стала полноправным членом ЕС даже несмотря на то, что там идет война. Принятие Украины в ЕС в корне разрушило бы нынешнюю систему (финансовой) поддержки ЕС. Согласно действующим правилам, Украина получала бы значительную часть средств ЕС как полноправный член Поделиться

Венграм предлагают ответить на этот вопрос так: "Условия для полноправного членства Украины еще не созданы" или "Полноправное членство Украины, безусловно, должно быть поддержано".

Следует отметить, что формулировки этого вопроса значительно смягчились.

И последний вопрос по Украине в этом опроснике касается украинского зерна, которое называют "генномодифицированным".

После войны Брюссель открыл свои границы для поставок украинского зерна. Предполагалось, что эта мера позволит поставлять зерно в более бедные регионы мира. Но вместо этого значительная часть генномодифицированного украинского зерна наводнила рынки восточноевропейских стран, поставив производителей в регионе в крайне затруднительное положение. Венгрия запретила импорт украинского зерна, но Брюссель все еще хочет, чтобы мы уронили украинское ГМ-зерно. Поделиться

Варианты ответов на этот вопрос выглядят так: "Мы должны всячески защищать венгерских фермеров и гарантировать, что венгерское сельское хозяйство будет свободно от ГМО" или "Мы должны открыть наш рынок для украинского ГМ-зерна".