Орбан виступив із новою скандальною заявою стосовно угорців на Закарпатті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що за часів СРСР до угорців на Україні нібито ставились краще, а ніж зараз.

Орбан в черговий раз заявив про утиски угорців на Закарпатті

Скандальний очільник угорського уряду зазначив, що нібито ситуація із вивченням угорської мови та освітою на Закарпатті за часів СРСР була кращою, ніж зараз.

Я не перебільшую, коли кажу, що з точки зору угорської мови та освіти ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за часів Української держави, - цинічно заявляє Орбан. Поширити

Він підкреслив, що нинішня українська влада нібито “карає” угорців на Закарпатті, тому уряд його країни вирішив надати їм більшу допомогу.

Також Орбан заявив, що Україна не має "міжнародно визнаної мети у війні", тому Угорщина не надаватиме допомоги нашій країні.

Дуже складно допомогти країні, яка веде війну, не маючи міжнародно визнаної військової мети, - цинічно стверджує глава угорського уряду. Поширити

Він підкреслив, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України є безвихідною і у ній гинуть тисячі людей.

Що відомо про позицію Угорщини щодо переговорів з Україною стосовно вступу у ЄС

Влада Угорщини оприлюднила перелік питань, які будуть винесені на загальний референдум, зокрема, 4 з них стосуються України.

Загалом на "консультацію" винесли 11 питань.

Анкети будуть розсилатися поштою з п'ятниці та надійдуть до всіх виборців Угорщини, тож всі угорці зможуть висловити свою думку з питань, які фундаментально впливають на економіку і безпеку Угорщини, заявила речниця угорського уряду Александра Сенткіраї. Поширити

До таких питань уряд Орбана зарахував тематику війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.

Причому України стосується 4 питання, усі вони сформульовані маніпулятивно.

Зокрема, 6 питання стосується військової допомоги Україні.

Брюссель хоче надсилати Україні більше зброї. Брюссель від самого початку зайняв провоєнну позицію... і вже витратив понад 5 мільярдів євро на розвиток української армії. І остання пропозиція – виділити ще 20 мільярдів євро на озброєння України Поширити

Варіанти відповіді, які пропонує угорський уряд виглядають так: "Нам потрібне припинення вогню і мир замість поставок зброї" і "Більше зброї, закупленої за гроші ЄС, має бути відправлено на поле бою".

Ще одне пов’язане з Україною питання стосується фінансової підтримки

Європейська комісія хоче виділити додаткові 50 млрд євро на підтримку України. Оскільки цієї суми немає в поточному бюджеті ЄС, вони хочуть вибити додаткові кошти з країн-членів. Вони просять Угорщину про додатковий внесок, яка вже давно не отримує гроші ЄС, на які має право за домовленостями. Угорщина вже витратила мільярди форинтів на допомогу біженцям з України Поширити

На це питання пропонують такі варіанти відповідей: "Не будемо платити більше на підтримку України, поки не отримаємо свої гроші" або "Підтримаємо прохання Брюсселя, навіть якщо гроші, які нам заборгували, все ще не будуть виплачені".

Ще одне питання стосується початку переговорів про вступ України до ЄС.

Дедалі частіше лунають голоси, які закликають до того, щоб Україна стала повноправним членом ЄС навіть попри те, що там йде війна. Прийняття України до ЄС докорінно зруйнувало б нинішню систему (фінансової) підтримки ЄС. Згідно з чинними правилами, Україна отримувала б значну частку коштів ЄС як повноправний член Поширити

Угорцям пропонують відповісти на це питання так: "Умови для повноправного членства України ще не створені" або "Повноправне членство України, безумовно, має бути підтримане".

Варто зазначити, що формулювання цього питання значно пом’якшили.

І останнє питання щодо України в цьому опитувальнику стосується українського зерна, яке називають "генномодифікованим".

Після початку війни Брюссель відкрив свої кордони для поставок українського зерна. Передбачалося, що цей захід дозволить постачати зерно в бідніші регіони світу. Але замість цього значна частина генномодифікованого українського зерна заполонила ринки східноєвропейських країн, поставивши виробників у регіоні у вкрай скрутне становище. Угорщина заборонила імпорт українського зерна, але Брюссель все ще хоче, щоб ми впустили українське ГМ-зерно. Поширити

Варіанти відповідей на це питання виглядають так: "Ми повинні всіляко захищати угорських фермерів і гарантувати, що угорське сільське господарство буде вільним від ГМО" або "Ми повинні відкрити наш ринок для українського ГМ-зерна".