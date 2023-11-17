Орбан виступив із новою скандальною заявою стосовно угорців на Закарпатті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан цинічно заявив, що за часів СРСР до угорців на Україні нібито ставились краще, а ніж зараз.
Орбан в черговий раз заявив про утиски угорців на Закарпатті
Скандальний очільник угорського уряду зазначив, що нібито ситуація із вивченням угорської мови та освітою на Закарпатті за часів СРСР була кращою, ніж зараз.
Він підкреслив, що нинішня українська влада нібито “карає” угорців на Закарпатті, тому уряд його країни вирішив надати їм більшу допомогу.
Також Орбан заявив, що Україна не має "міжнародно визнаної мети у війні", тому Угорщина не надаватиме допомоги нашій країні.
Він підкреслив, що ситуація у розв’язаній Росією злочинній війні проти України є безвихідною і у ній гинуть тисячі людей.
Що відомо про позицію Угорщини щодо переговорів з Україною стосовно вступу у ЄС
Влада Угорщини оприлюднила перелік питань, які будуть винесені на загальний референдум, зокрема, 4 з них стосуються України.
Загалом на "консультацію" винесли 11 питань.
До таких питань уряд Орбана зарахував тематику війни в Україні та Ізраїлі, вступу України до ЄС, а також комунальних платежів, заморожування відсоткових ставок, податку на додатковий прибуток, іноземного впливу на угорську політику та закону про захист дітей.
Причому України стосується 4 питання, усі вони сформульовані маніпулятивно.
Зокрема, 6 питання стосується військової допомоги Україні.
Варіанти відповіді, які пропонує угорський уряд виглядають так: "Нам потрібне припинення вогню і мир замість поставок зброї" і "Більше зброї, закупленої за гроші ЄС, має бути відправлено на поле бою".
Ще одне пов’язане з Україною питання стосується фінансової підтримки
На це питання пропонують такі варіанти відповідей: "Не будемо платити більше на підтримку України, поки не отримаємо свої гроші" або "Підтримаємо прохання Брюсселя, навіть якщо гроші, які нам заборгували, все ще не будуть виплачені".
Ще одне питання стосується початку переговорів про вступ України до ЄС.
Угорцям пропонують відповісти на це питання так: "Умови для повноправного членства України ще не створені" або "Повноправне членство України, безумовно, має бути підтримане".
Варто зазначити, що формулювання цього питання значно пом’якшили.
І останнє питання щодо України в цьому опитувальнику стосується українського зерна, яке називають "генномодифікованим".
Варіанти відповідей на це питання виглядають так: "Ми повинні всіляко захищати угорських фермерів і гарантувати, що угорське сільське господарство буде вільним від ГМО" або "Ми повинні відкрити наш ринок для українського ГМ-зерна".
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