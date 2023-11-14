Єврокомісія закликає Угорщину відмовитись від імпорту російського газу

Представники Єврокомісії закликають владу Угорщини відмовитись від планів щодо закупівлі російського газу і зменшити вразливість до впливу з боку Кремля.

Що відомо про конфлікт Брюсселя і Будапешта через стосунки Угорщини із Росією

Зокрема, комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон закликала владу Угорщини припинити купувати російський газ та зменшити вразливість до впливу з боку Кремля.

Минулого місяця російський “Газпром” заявив про збільшення поставок блакитного палива до Угорщини протягом зими за результатами переговорів між угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном і президентом Росії Владіміром Путіним у Пекіні.

Навіть Угорщина знає, що, продовжуючи цю діяльність, вони надають Росії право маніпулювати їхнім ринком. Я знаю одного політичного лідера в Європі, який потискає руку цьому воєнного злочинцю, і більш нікого, - зазначила Сімсон. Поширити

Єврокомісарка вказала, що Євросоюз загалом різко зменшив залежність від російського газу, й навіть такі вразливі його члени, як Словаччина і Болгарія, планують поступово відмовитись від імпорту енергоносіїв з Росії до 2027 року.

Відповідно до угоди, підписаної минулого року, Угорщина отримує 3,5 мільярда кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію та ще 1 мільярд кубометрів через трубопровід з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

Вона також засудила Угорщину за співпрацю із Росією у проєкті будівництва ядерного реактора "Пакш II", який залежить від підтримки та ядерного палива з Росії.

Що відомо про спільне будівництво Росією та Угорщиною АЕС "Пакш-2"

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про підписання угоди із Росією щодо будівництва АЕС "Пакш-2".

Ми підписали графік будівництва "Пакш-2", на підставі якого під'єднаємо нову АЕС до мережі на початку наступного десятиліття. Це був довгий шлях, але йдеться нарешті про будівництво, а не про документи, - зазначив Сійярто. Поширити

Зі сторони РФ документ було підписано головою корпорації "Росатом" Олексієм Лихачовим. За його словами, "Росатом" приділить даному проекту "особливу увагу" та планує скерувати на нього "найкращі сили".

АЕС "Пакш" було побудовано ще у минулому столітті за радянським проектом і має чотири енергоблоки ВВЕР-440 загальною потужністю 2000 МВт. Термін експлуатації енергоблоків закінчується між 2032 і 2037 роками.

За документами, буде побудовано два нових енергоблоки з реакторами типу ВВЕР-1200 покоління 3+. Однак раніше їх будівництво буде загальмоване через тривалу процедуру отримання схвалення від Єврокомісії.

При цьому у 2022 році Угорщина видала "Росатому" ліцензію на будівництво АЕС "Пакш-2", попри те що компанія бере участь у захопленні Запорізької АЕС в Енергодарі.