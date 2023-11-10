Чи отримає Україна 50 млрд євро після вето Угорщини — дані Reuters

Влада Євросоюзу переконана в тому, що їй вдасться обійти будь-яке вето Угорщини та надати Україні 50 мільярдів євро допомоги.

ЄС налаштований все-таки передати Україні нову масштабну допомогу

Про це дізналася інформаційна агенція Reuters з посиланням на своїх інсайдерів у Європейському Союзі.

Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель виступив з пропозицією щодо суттєвого збільшення бюджетної підтримки, оскільки хоче допомогти Києву виплачувати зарплати та покривати інші витрати.

Остаточне голосування всіх членів ЄС за цей пакет відбудеться уже під час саміту 14-15 грудня.

Однак команда українського лідера Володимира Зеленського схвильована тим, що нова масштабна допомога від Євросоюзу у розмірі 50 млрд євро може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який, як відомо, є проросійським політиком.

Що важливо розуміти, це рішення не може бути ухвалене, якщо хоч одна країна блоку виступить проти нього.

Угорщина не зможе зупинити ЄС

За словами інсайдерів журналістів, якщо Віктор Орбан все-таки ризикне застосувати своє право вето, то офіційний Брюссель все вигадав спосіб, щоб обійти його.

Мовиться про те, що Євросоюз звернеться до кожного з урядів країн блоку з проханням розробити власний пакет допомоги Києву.

А це означає, що Україна все одно отримає 50 млрд євро.

Угорщина ризикує перенапружити свою удачу. Ми б хотіли мати їх на борту, але настає момент, коли людям набридає, що Будапешт тримає всіх у заручниках. Обхідний шлях стомлює, але у нас він є, якщо знадобиться, - пояснив інсайдер. Поширити

До слова, 10 листопада Орбан також заявив, що його країна буде блокувати вступ України в ЄС.