Получит ли Украина 50 млрд евро после вето Венгрии — данные Reuters

Власти Евросоюза убеждены в том, что им удастся обойти любое вето Венгрии и предоставить Украине 50 миллиардов евро помощи.

ЕС настроен все-таки передать Украине новую масштабную помощь

Об этом узнало информационное агентство Reuters от своих инсайдеров в Европейском Союзе.

Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель выступил с предложением касательно существенного увеличения бюджетной поддержки, поскольку хочет помочь Киеву выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.

Окончательное голосование всех членов ЕС за этот пакет состоится уже во время саммита 14-15 декабря.

Однако команда украинского лидера Владимира Зеленского взволнована тем, что новая масштабная помощь от Евросоюза в размере 50 млрд. евро может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, как известно, является пророссийским политиком.

Что важно понимать, это решение не может быть принято, если хотя бы одна страна блока выступит против него.

Венгрия не сможет остановить ЕС

По словам инсайдеров журналистов, если Виктор Орбан все-таки рискнет применить свое право вето, то официальный Брюссель уже придумал способ обойти его.

Речь идет о том, что Евросоюз обратится к каждому правительству стран блока с просьбой разработать собственный пакет помощи Киеву.

А это значит, что Украина все равно получит 50 млрд. евро.

Венгрия рискует потерять свою удачу. Мы хотели бы видеть их на борту, но наступает момент, когда людям надоедает, что Будапешт держит всех в заложниках. Обходной путь утомляет, но у нас он есть, если понадобится, – объяснил инсайдер. Поделиться

К слову, 10 ноября Орбан также заявил, что его страна будет блокировать вступление Украины в ЕС.