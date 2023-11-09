В Евросоюзе осудили российскую атаку по гражданскому судну в Одесской области

Нападение РФ на иностранное гражданское судно в Одесской области является еще одним доказательством усиления Кремлем глобального кризиса продовольственной безопасности.

Какая реакция ЕС на атаку по гражданскому судну в Одесской области

Это нападение на иностранное гражданское судно является еще одной эскалацией России, - говорится в сообщении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано. Поделиться

Также он сказал, что это доказательство того, что РФ терроризирует гражданское военно-морское судоходство.

Стано сказал, что нанося удары по украинским портам и экспортным объектам, Россия намеренно усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности.

Ukraine: This attack on foreign civilian vessel is yet another escalation by 🇷🇺 & proof of Russia terrorising civilian naval traffic. By targeting 🇺🇦 ports & export facilities Russia deliberately exacerbates global food security crisis. https://t.co/zB5P2DiHY8 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) November 9, 2023

Что этому предшествовало

Вчера Силы обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области.

По данным военных, оккупанты выпустили в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт, – уточняют в Силах обороны юга. Поделиться

В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Один из них госпитализирован. Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.