В Евросоюзе осудили российскую атаку по гражданскому судну в Одесской области

Нападение РФ на иностранное гражданское судно в Одесской области является еще одним доказательством усиления Кремлем глобального кризиса продовольственной безопасности.
Какая реакция ЕС на атаку по гражданскому судну в Одесской области
Также он сказал, что это доказательство того, что РФ терроризирует гражданское военно-морское судоходство.
Стано сказал, что нанося удары по украинским портам и экспортным объектам, Россия намеренно усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности.
Что этому предшествовало
Вчера Силы обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области.
По данным военных, оккупанты выпустили в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.
В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Один из них госпитализирован. Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.
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