В Евросоюзе осудили российскую атаку по гражданскому судну в Одесской области
Категория
Мир
Дата публикации

В Евросоюзе осудили российскую атаку по гражданскому судну в Одесской области

Евросоюз
Читати українською
Источник:  Петер Стано

Нападение РФ на иностранное гражданское судно в Одесской области является еще одним доказательством усиления Кремлем глобального кризиса продовольственной безопасности.

Какая реакция ЕС на атаку по гражданскому судну в Одесской области

Это нападение на иностранное гражданское судно является еще одной эскалацией России, - говорится в сообщении пресс-секретаря ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано.

Также он сказал, что это доказательство того, что РФ терроризирует гражданское военно-морское судоходство.

Стано сказал, что нанося удары по украинским портам и экспортным объектам, Россия намеренно усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности.

Что этому предшествовало

Вчера Силы обороны юга Украины сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области.

По данным военных, оккупанты выпустили в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт, – уточняют в Силах обороны юга.

В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Один из них госпитализирован. Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В порты Одессы следует караван из трех судов
Порт
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В порты Одессы прибыло еще пять судов через украинский коридор
Порт
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нанесла ракетный удар по судну в порту Одесской области. Есть погибшие
Силы обороны юга Украины
Последствия ракетной атаки армии РФ по иностранному судну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.