У Євросоюзі засудили російську атаку по цивільному судну в Одеській області

Напад РФ на іноземне цивільне судно в Одеській області є ще одним доказом посилення Кремлем глобальної кризи продовольчої безпеки.

Яка реакція ЄС на атаку по цивільному судну в Одеській області

Цей напад на іноземне цивільне судно є ще однією ескалацією Росії, - йдеться в повідомленні речника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петера Стано. Поширити

Також він сказав, що це доказ того, що РФ тероризує цивільне військово-морське судноплавство.

Стано сказав, що завдаючи ударів по українських портах і експортних об'єктах, Росія навмисно посилює глобальну кризу продовольчої безпеки.

Ukraine: This attack on foreign civilian vessel is yet another escalation by 🇷🇺 & proof of Russia terrorising civilian naval traffic. By targeting 🇺🇦 ports & export facilities Russia deliberately exacerbates global food security crisis. https://t.co/zB5P2DiHY8 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) November 9, 2023

Що цьому передувало

Учора Сили оборони півдня України повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило в порт Одеської області.

За даними військових, окупанти випустили в напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт, - уточнюють у Силах оборони півдня. Поширити

Унаслідок удару три члени екіпажу - громадяни Філіппін - дістали поранення. Одного з них госпіталізували. Також загинув лоцман, а ще один працівник порту дістав поранення.