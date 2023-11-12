Угорщина маніпулює "національними консультаціями" щодо вступу України в ЄС

Текст 13-их “національних консультацій” від уряду Віктора Орбана підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій – чи підтримуєте ви вступ УКраїни до ЄС.

Угорщина маніпулює суспільною думкою

Угорський уряд планує провести тринадцяті консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Про це повідомив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер.

Чи вважаєте ви, що Україна має місце в Європейському Союзі? Висловіть свою думку під час національної консультації, яка незабаром розпочнеться! – каже Менцер на відео. Поширити

Подальший текст, який виголошує представник уряду Віктора Орбана, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну, – каже держсекретар. Поширити

Таким чином припускає, що членство в ЄС означає якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни. Правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан, як завжди, може скористатися можливістю шантажу, створеною правом вето.

Ще одне твердження, на якому наголошуватиметься під час консультацій, що Україна отримає кошти, призначені для Угорщини, знову ж таки не відповідає дійсності.

Також під час консультацій уряд Орбана готується використати проти України аргумент з утисками прав угорської меншини.

У національних громад в Україні відібрали існуючі права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня, – каже на відео Менцер. Поширити

Нагадаємо, уряд Угорщини в січні оголосив про результати "національних консультацій" щодо санкційної політики Європейського Союзу, заявивши, що 97% опитаних не підтримують антиросійські санкції через війну в Україні. В уряді додали, що майже 1,4 млн людей висловили свою думку під час консультацій. В Угорщині зареєстровано понад 8,2 млн виборців.

Позиція Орбана щодо членства України в ЄС

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти переговорів щодо членства України в Європейському Союзі й додав, що це «чітка позиція».

У грудні цього року лідери країн ЄС вирішать, чи приймати рекомендацію Єврокомісії і, чи запросити Київ розпочати переговори про членство, коли Україна виконає всі умови.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів блоку, тому позиція Угорщини може стати перешкодою.

За словами Орбана, суперечка із Брюсселем щодо мільярдів євро коштів ЄС, виділення яких для Угорщини призупинили через проблеми із верховенством права, не вплине на позицію щодо початку переговорів з Україною.