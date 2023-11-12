Венгрия манипулирует "национальными консультациями" по поводу вступления Украины в ЕС

Текст 13-х "национальных консультаций" от правительства Виктора Орбана подыгрывает российским нарративам и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций – поддерживаете ли вы вступление Украины в ЕС.

Венгрия манипулирует общественным мнением

Венгерское правительство планирует провести тринадцатые консультации с населением, основным вопросом которых станет поддержка членства Украины в ЕС.

Об этом сообщил государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер.

Считаете ли вы, что Украина имеет место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая в скором времени начнется! – говорит Менцер на видео. Поделиться

Дальнейший текст, произносимый представителем правительства Виктором Орбаном, подыгрывает российским нарративам и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций.

Сейчас в Украине идет война, поэтому если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину, – говорит госсекретарь. Поделиться

Таким образом, предполагает, что членство в ЕС означает какие-то военные обязательства, и что принятие Украины может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны. Правда состоит в том, что членство Украины не накладывает на членов Союза никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать совместно, поэтому Виктор Орбан, как всегда, может воспользоваться возможностью шантажа, созданного правом вето.

Еще одно утверждение, которое будет отмечаться во время консультаций, что Украина получит средства, предназначенные для Венгрии, опять же не соответствует действительности.

Также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с притеснениями прав венгерского меньшинства.

У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день, - говорит Менцер. Поделиться

Напомним, правительство Венгрии в январе объявило о результатах "национальных консультаций" по санкционной политике Европейского Союза, заявив, что 97% опрошенных не поддерживают антироссийские санкции из-за войны в Украине. В правительстве добавили, что около 1,4 млн человек высказали свое мнение во время консультаций. В Венгрии зарегистрировано более 8,2 млн избирателей.

Позиция Орбана по поводу членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против переговоров по членству Украины в Европейском Союзе и добавил, что это «четкая позиция».

В декабре этого года лидеры стран ЕС решат, принимать ли рекомендацию Еврокомиссии и пригласить ли Киев начать переговоры о членстве, когда Украина выполнит все условия.

Любое решение требует единодушия 27 членов блока, поэтому позиция Венгрии может стать препятствием.

По словам Орбана, спор с Брюсселем по поводу миллиардов евро средств ЕС, выделение которых для Венгрии приостановили из-за проблем с верховенством права, не повлияет на позицию по началу переговоров с Украиной.