Еврокомиссия призывает Венгрию отказаться от импорта российского газа

Представители Еврокомиссии призывают власти Венгрии отказаться от планов по закупке российского газа и снизить уязвимость к влиянию со стороны Кремля.

Что известно о конфликте Брюсселя и Будапешта из-за отношений Венгрии с Россией

В частности, комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала власти Венгрии прекратить покупать российский газ и снизить уязвимость к влиянию со стороны Кремля.

В прошлом месяце российский "Газпром" заявил об увеличении поставок голубого топлива в Венгрию в течение зимы по результатам переговоров между венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным в Пекине.

Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, они дают России право манипулировать их рынком. Я знаю одного политического лидера в Европе, который пожимает руку этому военному преступнику, и никого больше, - отметила Симсон. Поделиться

Еврокомиссар указала, что Евросоюз в целом резко снизил зависимость от российского газа, и даже такие уязвимые его члены, как Словакия и Болгария, планируют постепенно отказаться от импорта энергоносителей из России до 2027 года.

Согласно соглашению, подписанному в прошлом году, Венгрия получает 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Болгарию и Сербию и еще 1 миллиард кубометров через трубопровод из Австрии. Соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет.

Она также осудила Венгрию за сотрудничество с Россией по проекту строительства ядерного реактора "Пакш II", который зависит от поддержки и ядерного топлива из России.

Что известно о совместном строительстве Россией и Венгрией АЭС "Пакш-2"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о подписании соглашения с Россией о строительстве АЭС "Пакш-2".

Мы подписали график строительства "Пакш-2", на основании которого подключим новую АЭС к сети в начале следующего десятилетия. Это был долгий путь, но речь наконец-то идет о строительстве, а не о документах, - отметил Сийярто. Поделиться

Со стороны РФ документ был подписан главой корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым. По его словам, "Росатом" уделит данному проекту "особое внимание" и планирует направить на него "лучшие силы".

АЭС "Пакш" было построено еще в прошлом веке по советскому проекту и имеет четыре энергоблока ВВЭР-440 общей мощностью 2000 МВт. Срок эксплуатации энергоблоков истекает между 2032 и 2037 годами.

По документам, будут построены два новых энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3+. Однако ранее их строительство будет заторможено из-за длительной процедуры получения одобрения от Еврокомиссии.

При этом в 2022 году Венгрия выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Пакш-2", несмотря на то, что компания участвует в захвате Запорожской АЭС в Энергодаре.