Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро помощи Украине от Евросоюза

Венгрия продолжает блокировать выделение 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого компенсируют стоимость предоставленного Украине оружия.
Что известно о блокировании Венгрией помощи Украине от Евросоюза
Этот вопрос в понедельник на встрече в Брюсселе обсуждали главы МИД стран Евросоюза.
Напомним, причиной такой блокировки официальный Будапешт называл решение Украины включить венгерский банк ОТР в список спонсоров войны.
ЕС настроен все-таки передать Украине новую масштабную помощь
Об этом узнало информационное агентство Reuters со ссылкой на своих инсайдеров в Европейском Союзе.
Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель выступил с предложением существенного увеличения бюджетной поддержки, поскольку хочет помочь Киеву выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.
Окончательное голосование всех членов ЕС за этот пакет состоится уже на саммите 14-15 декабря.
Однако команда украинского лидера Владимира Зеленского взволнована тем, что новая масштабная помощь от Евросоюза в размере 50 млрд. евро может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, как известно, является пророссийским политиком.
Что важно понимать, это решение не может быть принято, если хотя бы одна страна блока выступит против него.
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