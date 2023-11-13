Венгрия продолжает блокировать 500 млн евро помощи Украине от Евросоюза

Венгрия продолжает блокировать выделение 8-го транша на сумму 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого компенсируют стоимость предоставленного Украине оружия.

Что известно о блокировании Венгрией помощи Украине от Евросоюза

Этот вопрос в понедельник на встрече в Брюсселе обсуждали главы МИД стран Евросоюза.

Еще одна дискуссия по Украине в Брюсселе сегодня среди 27 министров иностранных дел ЕС. И все еще блокировка 8-го транша (на 500 миллионов) военной помощи ЕС для Украины, – сообщил Йозвяк. Поделиться

Напомним, причиной такой блокировки официальный Будапешт называл решение Украины включить венгерский банк ОТР в список спонсоров войны.

ЕС настроен все-таки передать Украине новую масштабную помощь

Об этом узнало информационное агентство Reuters со ссылкой на своих инсайдеров в Европейском Союзе.

Как уже упоминалось ранее, официальный Брюссель выступил с предложением существенного увеличения бюджетной поддержки, поскольку хочет помочь Киеву выплачивать зарплаты и покрывать другие расходы.

Окончательное голосование всех членов ЕС за этот пакет состоится уже на саммите 14-15 декабря.

Однако команда украинского лидера Владимира Зеленского взволнована тем, что новая масштабная помощь от Евросоюза в размере 50 млрд. евро может быть заблокирована премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, как известно, является пророссийским политиком.

Что важно понимать, это решение не может быть принято, если хотя бы одна страна блока выступит против него.