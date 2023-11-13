Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро допомоги Україні від Євросоюзу

Угорщина продовжує блокувати виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, з якого компенсують вартість наданої Україні зброї.
Що відомо про блокування Угорщиною допомоги Україні від Євросоюзу
Це питання у понеділок на зустрічі в Брюсселі обговорювали очільники МЗС країн Євросоюзу.
Нагадуємо,причиною такого блокування офіційний Будапешт називав рішення України включити угорський банк ОТР до списку спонсорів війни.
ЄС налаштований все-таки передати Україні нову масштабну допомогу
Про це дізналася інформаційна агенція Reuters з посиланням на своїх інсайдерів у Європейському Союзі.
Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель виступив з пропозицією щодо суттєвого збільшення бюджетної підтримки, оскільки хоче допомогти Києву виплачувати зарплати та покривати інші витрати.
Остаточне голосування всіх членів ЄС за цей пакет відбудеться уже під час саміту 14-15 грудня.
Однак команда українського лідера Володимира Зеленського схвильована тим, що нова масштабна допомога від Євросоюзу у розмірі 50 млрд євро може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який, як відомо, є проросійським політиком.
Що важливо розуміти, це рішення не може бути ухвалене, якщо хоч одна країна блоку виступить проти нього.
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