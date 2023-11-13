Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро допомоги Україні від Євросоюзу
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Угорщина продовжує блокувати 500 млн євро допомоги Україні від Євросоюзу

Угорщина

Угорщина продовжує блокувати виділення 8-го траншу на суму 500 млн євро з Європейського фонду миру, з якого компенсують вартість наданої Україні зброї. 

Що відомо про блокування Угорщиною допомоги Україні від Євросоюзу

Це питання у понеділок на зустрічі в Брюсселі обговорювали очільники МЗС країн Євросоюзу.

Ще одна дискусія про Україну у Брюсселі сьогодні серед 27 міністрів закордонних справ ЄС. І все ще блокування 8-го траншу (на 500 мільйонів) військової допомоги ЄС для України, – повідомив Йозвяк.

Нагадуємо,причиною такого блокування офіційний Будапешт називав рішення України включити угорський банк ОТР до списку спонсорів війни. 

ЄС налаштований все-таки передати Україні нову масштабну допомогу

Про це дізналася інформаційна агенція Reuters з посиланням на своїх інсайдерів у Європейському Союзі.

Як уже згадувалося раніше, офіційний Брюссель виступив з пропозицією щодо суттєвого збільшення бюджетної підтримки, оскільки хоче допомогти Києву виплачувати зарплати та покривати інші витрати.

Остаточне голосування всіх членів ЄС за цей пакет відбудеться уже під час саміту 14-15 грудня.

Однак команда українського лідера Володимира Зеленського схвильована тим, що нова масштабна допомога від Євросоюзу у розмірі 50 млрд євро може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який, як відомо, є проросійським політиком.

Що важливо розуміти, це рішення не може бути ухвалене, якщо хоч одна країна блоку виступить проти нього.

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