Орбан продовжує цинічно заявляти про нездатність України перемогти РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує цинічно заявляти про нібито нездатність України перемогти злочинну армію РФ та стратегічну помилку Заходу.

Орбан закликає ЄС відмовитись від допомоги Україні

Угорський прем’єр заявив, що нібито західні країни припустились стратегічної помилки, вирішивши надавати військову допомогу Україні.

На думку Орбана, після окупації Росією Криму у 2014 році Захід стратегічно правильно вирішив піти на заморожування війни на Донбасі шляхом Мінських угод.

Однак, як вважає глава угорського уряду, Захід припустився помилки, вирішивши надавати військову допомогу Україні після злочинного вторгнення окупаційної російської армії.

Тепер уже зрозуміло, що Україна не зможе перемогти Росію на полі бою. Політичних змін у Москві теж чекати не доводиться... Треба дивитись на реальність, - заявляє Орбан. Поширити

Що кажуть в ОП

За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, тривалість та завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України визначатиме кількість ресурсів та політична воля.

Час війни, її тривалість, правильність фіналу чи наступне заморожування/перенесення конфлікту на майбутні покоління визначаються волею, що необхідна для обов’язкових жорстких рішень, - зазначив Подоляк. Поширити

Він підкреслив, що саме політична воля дає змогу об’єктивно оцінити природу російського режиму, його прагнення, дозволяє передбачити ризики.

Вольові своєчасні рішення повинні підкріплюватися ресурсами - математично вивіреними і такими, що забезпечують точність оцінки поточного етапу війни, - пояснив представник ОП. Поширити

Подоляк зазначив, що ресурсами можна назвати спільні інвестиції у виробництво оборонного комплексу, що дасть змогу отримати технологічну перевагу для подальшого ведення оборонних, наступальних та контрнаступальних дій.