Орбан виснув ЄС свої вимоги стосовно підтримки України

Скандальний угорський прем'єр Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, пригрозив заблокувати всю допомогу ЄС для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо офіційний Брюссель не згодиться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Орбан знову шантажує ЄС допомогою для України

Як вдалося дізнатися виданню Politico, лідер Угорщини уже надіслав листа очільнику Європейської ради Шарлю Мішелю.

У ньому Віктор Орбан написав про те, що жодні рішення щодо фінансування України, старт перемовин про вступ до ЄС або подальших санкцій проти Росії не можуть бути ухвалені до тих пір, поки не відбудеться "стратегічна дискусія" лідерів блоку у грудні 2023 року.

Поплічник Путіна вимагає від Європейської Ради підбити підсумки реалізації та ефективності поточної політики щодо України, включаючи різні програми допомоги.

Ба більше, глава Угорщини вирішив поцікавитися у членів ЄС, чому офіційний Брюссель повинен продовжувати підтримувати Україну в той час, коли США почали зменшувати свою підтримку через ситуацію на Близькому Сході.

Європейська рада повинна провести відверту і відкриту дискусію про реалістичність стратегічних цілей ЄС в Україні… Чи вважаємо ми все ще реалістично досяжними ці цілі? Чи є ця стратегія стійкою без потужної підтримки з боку Сполучених Штатів? Чи можемо ми сприймати постійну підтримку з боку США як належне? Як ми уявляємо собі архітектуру безпеки Європи після війни? – цинічно цікавиться проросійський політик. Поширити

Орбан дійсно став серйозною проблемою для України

Як повідомив журналістам один з інсайдерів у Євросоюзі, лідер Угорщини "замінував" весь процес ухвалення рішень Брюсселя щодо України в рамках стратегії посилення тиску на Європейську комісію з метою виділення Угорщині 13 мільярдів євро.

За словами анонімного джерела, в той час, як в інших випадках Будапешт утримувався під час ключових голосувань і дозволяв ЄС накладати санкції на Росію, цього разу "я не бачу, щоб це сталося".