Орбан выдвинул ЕС свои требования относительно поддержки Украины

Скандальный венгерский премьер Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, пригрозил заблокировать всю помощь ЕС для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если официальный Брюссель не согласится пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Орбан снова шантажирует ЕС помощью для Украины

Как удалось узнать изданию Politico, лидер Венгрии уже направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю.

В нем Виктор Орбан написал о том, что никакие решения о финансировании Украины, старте переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не могут быть приняты до тех пор, пока не состоится "стратегическая дискуссия" лидеров блока в декабре 2023 года.

Приспешник Путина требует от Европейского Совета подвести итоги реализации и эффективности текущей политики в отношении Украины, включая разные программы помощи.

Более того, глава Венгрии решил поинтересоваться у членов ЕС, почему официальный Брюссель должен продолжать поддерживать Украину в то время, когда США начали уменьшать свою поддержку из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Европейский совет должен провести откровенную и открытую дискуссию о реалистичности стратегических целей ЕС в Украине… Считаем ли мы все еще реалистично достижимы эти цели? Является ли эта стратегия устойчивой без мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов? Можем ли мы воспринимать постоянную поддержку со стороны США как должное? Как мы представляем архитектуру безопасности Европы после войны? – цинично интересуется пророссийский политик. Поделиться

Орбан действительно стал серьезной проблемой для Украины

Как сообщил журналистам один из инсайдеров в Евросоюзе, лидер Венгрии "заминировал" весь процесс принятия решений Брюсселя касательно Украины в рамках стратегии усиления давления на Европейскую комиссию с целью выделения Венгрии 13 миллиардов евро.

По словам анонимного источника, в то время как в других случаях Будапешт удерживался во время ключевых голосований и разрешал ЕС вводить санкции против России, на этот раз "я не вижу, чтобы это произошло".