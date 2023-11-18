Орбан вважає помилкою перемовини про вступ України до ЄС

Віктор Орбан думає, що Україна не готова до вступу в ЄС і тому перемовини з цього приводу недоречні.

Орбан не змінив думки щодо України в ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан повторив, що вважає помилкою відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу, поки вона до цього "не готова".

Про це Орбан заявив на з’їзді своєї партії "Фідес" 18 листопада.

Частина промови прем’єра Угорщини була присвячена баченню Європейського Союзу, де, на його думку, в найближчі місяці будуть "серйозні політичні баталії".

Серед них він згадав обговорення змін до бюджету й "виправлення помилкової обіцянки Україні розпочати переговори" про вступ із ЄС, "оскільки Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу".

Ми чинимо опір махінаціям брюссельських бюрократів, ми чинимо опір навалі мігрантів, ми чинимо опір гендерній пропаганді, ми чинимо опір ілюзіям війни, ми чинимо опір непідготовленому членству України в ЄС, ми чинимо опір "зеленим" ідеологіям, які все частіше демонструють ознаки комунізму і навіть якобінства, – заявляв Орбан. Поширити

Він також заявив, що Угорщина повинна не виходити з Євросоюзу, а змінювати його, бо без "радикальних змін" ЄС, на думку Орбана, "просто розвалиться".

Ми не хочемо, щоб Європа і Угорщина перетворилися на музей просто неба, – додав він. Поширити

Орбан залишився головою партії влади

З’їзд угорської партії "Фідес", що відбувся 18 листопада в Будапешті, переобрав прем’єр-міністра Віктора Орбана своїм головою.

Результат голосування делегатів "Фідес" був відомий заздалегідь, адже Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії. Він отримав 1190 голосів.

Жодних несподіванок не сталось і під час обрання віцеголів партії влади Угорщини: делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана.

Віктор Орбан очолював "Фідес" із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Востаннє його переобирали на з’їзді партії в листопаді 2021-го.

Крім того, з 2010 року Орбан є незмінним прем'єр-міністром Угорщини, і за цей час зміг консолідувати владу довкола себе та своєї партії.

Чинна угорська влада часто допускає критичну риторику в бік України. Останнім часом вона активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.

Угорський уряд планує провести консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС. Це питання, як очікують, буде маніпулятивним.