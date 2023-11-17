Орбан знову почав розповсюджувати фейки про Україну

Скандальний політик вирішив порозмірковувати про становище угорців за кордоном й на цьому тлі вкотре вирішив покритикувати нашу країну.

Він цинічно збрехав, що в найгіршій ситуації станом на сьогодні перебувають закарпатські угорці в Україні.

Як безсоромно заявляє Орбан, офіційний Київ нібито йде шляхом, який ні до чого не веде і який Будапешт не може підтримати.

Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави, - бреше поплічник Путіна. Поширити

За словами Віктора Орбана, його країна передасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, Україна "продовжує карати закарпатців", попри війну.

Прем'єр Угорщини критикує Україну й за те, що вона захищається від атак РФ

Поплічник російського диктатора також безсоромно заявив, що команда Володимира Зеленського, мовляв, чітко не визначила свою військову мету.

Дуже важко допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети, - цинічно додав він. Поширити

Ба більше, Орбан стверджує, що під час останнього засідання ЄС він запропонував розробити "план Б" для України, який був би кращим, ніж продовжувати "теперішню безнадійну ситуацію", в якій тисячі гинуть у "християнсько-громадянській війні".

Не можна також не згадати про те. що Будапешт активізував свої погрози заблокувати початок перемовин про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.