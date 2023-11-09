В Орбана пропонують Україні альтернативу членству у ЄС

В Угорщині заявляють про нібито відсутність змоги наразі вести переговори стосовно членства України у ЄС і пропонують на томість привілейоване партнерство.

Що пропонує Угорщина Україні замість членства у ЄС

Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Гергелі Гуляш заявив, що Будапешт нібито солідарний з Україною і надає Києву значну гуманітарну та фінансову підтримку.

Однак Гуляш зазначає, що нібито Україна не виконала вимоги ЄС, необхідні до початку переговорів щодо членства та навіть не наблизилась до цього останнім часом.

На думку керівника канцелярії Орбана, Україні слід надати привілейоване партнерство, оскільки нібито немає ні способу, ні можливості почати переговори про вступ країни до ЄС.

При цьому Гуляш на став вдаватись у подробиці того, яке саме партнерство мається на увазі і чому Україна має погодитись саме на такий варіант.

Він почав заявляти про нібито погане ставлення до угорців, що проживають на території України та високий рівень корупції.

Ми повинні погодитися з колишнім комісаром Євросоюзу Юнкером, який говорить, що прийняття України було б величезною помилкою і помилкою, - заявив глава канцелярії Орбана.

Як ЄС намагається обійти вето Угорщини для виділення допомоги Україні

За інформацією видання Bloomberg, у ЄС шукають альтернативні шляхи обходу вето з боку Угорщини для схвалення питання щодо збільшення бюджету та виділення 50 млрд євро допомоги Україні.

За словами джерел видання, запасний план ЄС на випадок вето Угорщини включатиме національні гарантії країн-членів блоку щодо залучення фінансування на ринках.

Журналісти уточнюють, що частина країн Євросоюзу виступає за якнайшвидшу розробку альтернативного рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на Угорщину.

Але Іспанія, яка зараз головує в ЄС, та Європейська комісія виступають за досягнення угоди у рамках довгострокового бюджету.