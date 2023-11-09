У Орбана предлагают Украине альтернативу членству в ЕС

В Венгрии заявляют о якобы отсутствии возможности вести переговоры относительно членства Украины в ЕС и предлагают на то привилегированное партнерство.

Что предлагает Венгрия Украине вместо членства в ЕС

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергели Гуляш заявил, что Будапешт якобы солидарен с Украиной и оказывает Киеву значительную гуманитарную и финансовую поддержку.

Однако Гуляш отмечает, что якобы Украина не выполнила требования ЕС, необходимые для начала переговоров по членству и даже не приблизилась к этому в последнее время.

По мнению руководителя канцелярии Орбана, Украине следует предоставить привилегированное партнерство, поскольку, якобы, нет ни способа, ни возможности начать переговоры о вступлении страны в ЕС.

При этом Гуляш стал вдаваться в подробности того, какое партнерство имеется в виду и почему Украина должна согласиться именно на такой вариант.

Он начал заявлять о якобы плохом отношении к венграм, проживающим на территории Украины и высоком уровне коррупции.

Мы должны согласиться с бывшим комиссаром Евросоюза Юнкером, который говорит, что принятие Украины было бы большой ошибкой и ошибкой, - заявил глава канцелярии Орбана.

Как ЕС пытается обойти вето Венгрии для выделения помощи Украине

По информации издания Bloomberg, в ЕС ищут альтернативные пути обхода вето со стороны Венгрии для одобрения вопроса об увеличении бюджета и выделении 50 млрд евро помощи Украине.

По словам источников, запасной план ЕС на случай вето Венгрии будет включать национальные гарантии стран-членов блока по привлечению финансирования на рынках.

Журналисты уточняют, что часть стран Евросоюза выступает за скорейшую разработку альтернативного решения по финансированию Украины, чтобы усилить давление на Венгрию.

Но председательствующая в ЕС Испания и Европейская комиссия выступают за достижение соглашения в рамках долгосрочного бюджета.