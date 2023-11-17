Орбан снова начал распространять фейки об Украине

Скандальный политик решил поразмышлять о положении венгров за рубежом и на этом фоне снова бросился критиковать нашу страну.

Он цинично соврал, что в самой ужасной ситуации по состоянию на сегодняшний день находятся закарпатские венгры в Украине.

Как беззастенчиво заявляет Орбан, официальный Киев якобы идет по пути, который ни к чему не ведет и который Будапешт не может поддержать.

Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве, - лжет приспешник Путина. Поделиться

По словам Виктора Орбана, его страна передаст всю помощь закарпатским венграм, поскольку, по его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", несмотря на войну.

Премьер Венгрии критикует Украину за то, что она защищается от атак РФ

Приспешник российского диктатора также бесстыдно соврал, что команда Владимира Зеленского, мол, четко не определила свою военную цель.

Очень трудно помогать стране, ведущей войну без международно признанной военной цели, - цинично добавил он. Поделиться

Более того, Орбан утверждает, что во время последнего заседания ЕС он предложил разработать "план Б" для Украины, который был бы лучше, чем продолжать "нынешнюю безнадежную ситуацию", в которой тысячи погибают в "христианско-гражданской войне".

Нельзя также не упомянуть о том, что Будапешт активизировал свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы притеснения прав венгерского меньшинства в Украине.